Словаки собрали более 1 млн евро на боеприпасы для Украины вопреки позиции правительства

В Словакии менее чем за двое суток собрали более 1 млн евро на закупку боеприпасов для Украины. Кампанию организовали после того, как словацкое правительство отказалось поддержать чешскую инициативу по покупке снарядов для Украины.

Словацкая инициатива помощи Украине

Кампанию, бросившую вызов правительству Словакии, помог организовать 99-летний Отто Симко. Он является ветераном словацкого национального восстания против нацистов 1944 года, пережившего Холокост.

Я пережил вторую мировую войну. Я воевал во время этой войны. И скажу вам: смысла в переговорах с Гитлером не было. И с Путиным нет смысла говорить, — сказал он ВВС в Братиславе. Поделиться

Отто Симко пожертвовал на инициативу свою пенсию. Он говорит, что сделал это, чтобы помочь Украине в борьбе с тоталитаризмом.

Инициатива по сбору средств, начатая с помощью Отто Симко, дала возможность словакам, не согласным с мнением премьера страны, помочь Украине.

С 16 по 19 апреля более 32 тысяч словаков задонатили более 2 млн евро, которые пойдут в фонд чешской снарядной инициативы.

Мы действительно приятно удивлены силой поддержки. Это признак сопротивления словаков внутренней и зарубежной политике Роберта Фицо, — заявила ВВС Зузанна Ижакова по инициативе "Мир для Украины", сотрудничающей с чешским фондом помощи Украине. Поделиться

Лозунг словацкой кампании — "Если правительство не может — сможем мы". Средства продолжают собирать, несмотря на то, что начальная цель в 1 млн евро уже достигнута.

Когда Чехия объявила о своей инициативе по поиску снарядов для Украины, к ней присоединились 20 стран.

Однако глава правительства Словакии Роберт Фицо отказался это делать. Пока он не комментировал инициативу словаков.

В то же время министр обороны Словакии Роберт Калинак заявил местному телеканалу, что Словакия — демократия, и словаки могут делать, что хотят, а правительство будет оказывать Киеву другую помощь, например, с разминированием.

Чешская инициатив по закупке снарядов

Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч снарядов и знает, где закупить еще 300 тысяч.

Самые большие денежные взносы, по данным чешского премьера Петра Фиалы, поступили от Германии, Нидерландов и Дании.

Украина получит первые снаряды, закупленные благодаря этой инициативе, в июне.

В Чехии оценивают, что на мировом рынке около 1,5 млн снарядов, и их можно приобрести, если на это будут средства.