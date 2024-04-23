За словами командувача Нацгвардії України Олександра Півненка, у порівнянні із окупаційною армією РФ, питання достатньої кількості боєприпасів для українських військових стоїть доволі гостро.

Чи може дефіцит боєприпасів призвести до катастрофи на фронті

Півненко зазначив, що наразі ситуація із боєприпасами не настільки критична, щоб загрожувати обвалом фронту.

Порівняно з росіянами — завжди гостро. Не скажу, що зараз ситуація дуже критична. Хоча досі важка. Але фронт не обвалюється, — підкреслив командувач Нацгвардії. Поширити

За його словами, на окремих ділянках фронту українським військовим вдалось досягти певного просування завдяки успішним діям командування.

Однак він зазначив, що окремі напрямки потребують особливої уваги з боку командування.

Зокрема, він закликає частіше їздити на позиції військових, спілкуватись з ними, нагороджувати за заслуги.

Що стосовно корупції в армії

Півненко також висловився стосовно питання корупції в армії.

Він запевнив, що ніхто не приховує нічого скандального. Деякі історії дійсно можуть бути, але з проблемою борються

Командувач Нацгвардії визнав, що найгірше ситуація виглядає у сфері закупівель для військових.

Тут просто легше не закуповувати, ніж закуповувати. Тому що так чи інакше можуть бути певні ризики. Ми все максимально контролюємо, — підкреслив Півненко. Поширити

Півненко заявив, що бачить своє майбутнє в Україні — йому як командиру буде соромно, якщо в Нацгвардії за його керівництва буде поширюватися корупція.