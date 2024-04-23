Чи загрожує Україні обвал фронту через дефіцит боєприпасів — відповідь командувача Нацгвардії
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи загрожує Україні обвал фронту через дефіцит боєприпасів — відповідь командувача Нацгвардії

Військовий ЗСУ
Джерело:  ЛІГА.net

За словами командувача Нацгвардії України Олександра Півненка, у порівнянні із окупаційною армією РФ, питання достатньої кількості боєприпасів для українських військових стоїть доволі гостро. 

Чи може дефіцит боєприпасів призвести до катастрофи на фронті

Півненко зазначив, що наразі ситуація із боєприпасами не настільки критична, щоб загрожувати обвалом фронту.

Порівняно з росіянами — завжди гостро. Не скажу, що зараз ситуація дуже критична. Хоча досі важка. Але фронт не обвалюється, — підкреслив командувач Нацгвардії.

За його словами, на окремих ділянках фронту українським військовим вдалось досягти певного просування завдяки успішним діям командування.

Однак він зазначив, що окремі напрямки потребують особливої уваги з боку командування.

Зокрема, він закликає частіше їздити на позиції військових, спілкуватись з ними, нагороджувати за заслуги.

Що стосовно корупції в армії

Півненко також висловився стосовно питання корупції в армії.

Він запевнив, що ніхто не приховує нічого скандального. Деякі історії дійсно можуть бути, але з проблемою борються

Командувач Нацгвардії визнав, що найгірше ситуація виглядає у сфері закупівель для військових.

Тут просто легше не закуповувати, ніж закуповувати. Тому що так чи інакше можуть бути певні ризики. Ми все максимально контролюємо, — підкреслив Півненко.

Півненко заявив, що бачить своє майбутнє в Україні — йому як командиру буде соромно, якщо в Нацгвардії за його керівництва буде поширюватися корупція.

Якщо були певні випадки — їх передали в ДБР, все відпрацювали, — наголошує командувач Нацгвардії.

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