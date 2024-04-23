По словам командующего Нацгвардией Украины Александра Пивненко, по сравнению с оккупационной армией РФ вопрос достаточного количества боеприпасов для украинских военных стоит довольно остро.

Может ли дефицит боеприпасов привести к катастрофе на фронте

Пивненко отметил, что ситуация с боеприпасами не столь критична, чтобы угрожать обвалом фронта.

По сравнению с россиянами всегда остро. Не скажу, что сейчас ситуация очень критична. Хотя до сих пор тяжелая. Но фронт не обрушивается, — подчеркнул командующий Нацгвардией. Поделиться

По его словам, на отдельных участках фронта украинским военным удалось добиться определенного продвижения благодаря успешным действиям командования.

Однако он отметил, что отдельные направления требуют особого внимания со стороны командования.

В частности, он призывает чаще ездить на позиции военных, общаться с ними, награждать за заслуги.

Что касается коррупции в армии

Пивненко также высказался по вопросу коррупции в армии.

Он заверил, что никто не скрывает ничего скандального. Некоторые истории действительно могут быть, но с проблемой борются

Командующий Нацгвардией признал, что хуже всего ситуация выглядит в сфере закупок для военных.

Здесь просто легче не закупать, чем закупать. Потому что, так или иначе, могут быть определенные риски. Мы все максимально контролируем, — подчеркнул Пивненко. Поделиться

Пивненко заявил, что видит свое будущее в Украине — ему, как командиру, будет стыдно, если в Нацгвардии при его руководстве будет распространяться коррупция.