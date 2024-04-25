США планируют увеличить производство боеприпасов в три раза. Известны термины

В США планируют производить 100 тысяч 155-мм боеприпасов в месяц или 1,2 млн в год до лета 2025 года.
Увеличение производства артснарядов в США
Заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джеймс Мингус на происшествии от аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сказал, что после того, как США приняли пакет помощи Украине на 61 млрд долларов, в Армии США прогнозируют значительный рост производства 155-мм артиллерийских боеприпасов.
Мингус сказал, что фактически речь идет о росте производства более чем в три раза по сравнению с сегодняшними показателями.
В этом месяце, как ожидается, США производят 30 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.
В США расширяют производственные мощности и планируют новые в Арканзасе, Канзасе и Техасе, заявил в прошлом году начальник армейского отдела закупок Дуг Буш.
Снаряды для Украины
В феврале 2024 года министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина выпускает около 2000 снарядов в день, а Россия в три раза больше.
Украина использует смесь 155-мм и 105-мм снарядов НАТО, а также 152-мм и 122-мм снарядов советской разработки.
Накануне США объявили пакет помощи Украине на миллиард долларов. В него также войдут артснаряды. Официальные лица США не сказали, сколько из миллиарда уйдет на 155-мм артиллерийские снаряды, которые стоят около 3000 долларов за штуку.
Издание Defense One предполагает, что если, скажем, одну четверть средств направить на артиллерию, примерно 80 000 снарядов, Украине этого хватило бы всего на шесть недель.
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