США планируют увеличить производство боеприпасов в три раза. Известны термины

В США планируют производить 100 тысяч 155-мм боеприпасов в месяц или 1,2 млн в год до лета 2025 года.

Увеличение производства артснарядов в США

Заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джеймс Мингус на происшествии от аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сказал, что после того, как США приняли пакет помощи Украине на 61 млрд долларов, в Армии США прогнозируют значительный рост производства 155-мм артиллерийских боеприпасов.

С учетом дополнения, которое, к счастью, было принято вчера вечером [23 апреля], к следующему лету мы достигнем [производства 155-мм артиллерийских боеприпасов] в 100 000 единиц, — сказал он. Поделиться

Мингус сказал, что фактически речь идет о росте производства более чем в три раза по сравнению с сегодняшними показателями.

В этом месяце, как ожидается, США производят 30 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

В США расширяют производственные мощности и планируют новые в Арканзасе, Канзасе и Техасе, заявил в прошлом году начальник армейского отдела закупок Дуг Буш.

Снаряды для Украины

В феврале 2024 года министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина выпускает около 2000 снарядов в день, а Россия в три раза больше.

Украина использует смесь 155-мм и 105-мм снарядов НАТО, а также 152-мм и 122-мм снарядов советской разработки.

Накануне США объявили пакет помощи Украине на миллиард долларов. В него также войдут артснаряды. Официальные лица США не сказали, сколько из миллиарда уйдет на 155-мм артиллерийские снаряды, которые стоят около 3000 долларов за штуку.