По информации журналистов Politico со ссылкой на представителей Белого дома, в администрации президента США Джо Байдена считают, что выделенного Вашингтоном финансирования недостаточно для победы Украины в развязанной Россией войне.

В Белом доме не ожидают победы Украины после получения помощи от США

В комментариях журналистам высокопоставленные чиновники Белого дома объяснили, что оккупационная армия РФ сохраняет преимущество над украинскими военными в количестве личного состава и вооружений.

Представители администрации Байдена подчеркивают, что Украине понадобится очень много ресурсов, чтобы вернуть в течение месяцев и лет оккупированные Россией территории.

Ближайшая цель — остановить украинские потери и помочь Украине возобновить обороты и переломить ситуацию на поле боя. После этого цель — помочь Украине начать возвращать свою территорию. Будут ли у них то, что им нужно для победы? В конце концов, да. Но это не гарантия, что так будет. Военные операции намного сложнее, — объясняет один из собеседников. Поделиться

Что говорят американские аналитики и конгрессмены

В Конгрессе США также выражают обеспокоенность тем, позволит ли финансирование дополнительной помощи Украине привести ее к окончательной победе над оккупационной армией РФ.

Авторы материала также обращают внимание на то, что представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби во время выступления во вторник, 23 апреля, намекнул на то, что у Украины до сих пор нет полностью сформированного плана победы над оккупационной армией РФ.

Мы сможем продолжать разговоры с украинцами о том, какова их долгосрочная стратегия отпора российской агрессии, а затем адаптировать пакеты для удовлетворения этих потребностей, — пояснил Кирби. Поделиться

Однако, по мнению представителей обеих партий Конгресса США, дальнейшее развитие боевых действий будет зависеть от того, какие именно вооружения будут предоставлены Украине.

При этом многие аналитики указывают на то, что дискуссия в духе победа или поражение во многом надумана.