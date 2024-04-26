США розпочали постачання зброї та боєприпасів з нового пакета допомоги Україні — Пентагон

США вже почали постачання частини зброї та боєприпасів для України у рамках нового пакета допомоги.

Пентагон розпочав постачання зброї з нового пакету допомоги Україні

Як повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, що не може розкрити подробиці щодо термінів постачання військової допомоги в Україну. Але, за його словами, постачання вже почалися.

Ми вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів і обладнання, яке буде, як я вже згадував раніше, через кілька днів, якщо не раніше. Патрік Райдер Речник Пентагону

При цьому речник Пентагону додав, що постачання деякого обладнання займе більше часу. Проте, що стосується артилерійських боєприпасів, то США "вже рухаються, щоб здійснювати ці постачання".

Пакет допомоги Україні від США

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про виділення на допомогу Україні понад 60 млрд дол.

Того ж дня Пентагон оголосив оголосив допомогу Україні на мільярд дол. До нього увійшли ракети, артснаряди, бойові машини піхоти Bradley, MRAP, HMMWV, ПЗРК тощо.

20 квітня Палата представників проголосувала за законопроєкт: 310 конгресменів висловилися "за", "проти" — 112. Всі голоси "проти" були республіканцями. Потім законопроєкт пройшов голосування у Сенаті.

24 квітня Reuters із посиланням на джерела писало, що Київ отримав далекобійні ракети ATACMS ще в межах березневого пакета допомоги на суму 300 млн дол. Ба більше, за даними Reuters, українська сторона вже використала ці ракети.