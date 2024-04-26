Україна отримає від США рекордно велику допомогу на суму в 6 млрд доларів

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, Україна отримає від США найбільший від початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ пакет військової допомоги на суму у понад 6 млрд доларів.

Що відомо про новий рекордно великий пакет військової допомоги Україні від США

Остін зазначив, що Пентагон має намір купувати озброєння у рамках допомоги Україні в американських оборонних компаній.

Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку підставу, — підкреслив глава Міноборони США. Поширити

США обіцяють додаткові поставки ППО Patriot Україні

Остін підкреслив, що США разом із партнерами не виключають поставок додаткових систем ППО Patriot Україні.

Щодо Patriot. Ми подивимося. Але ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, цілеспрямовано. Усі країни, які мають ці системи, розуміють, наскільки вони важливі, — підкреслив глава Міноборони США. Поширити

Очільник Пентагону висловив сподівання, що Вашингтону разом із партнерами вдасться дістати для України додаткові системи ППО Patriot.

Водночас чиновник додав, що Україні потрібні не лише Patriot, тому він особисто не ставився до Patriot як до якогось чудодійного засобу.

Має бути інтегрована система ППО. Є багато інших систем ППО, які ми намагаємося доставити в Україну швидше, — пояснив Остін. Поширити

Між тим Бельгія пообіцяла передати Україні американські винищувачі F-16 вже до кінця цього року.

Прем'єр Бельгії Александер Де Кроо та глава Міноборони Людивін Дедондер на спільній пресконференції зазначили, що точні терміни передачі винищувачів Україні наразі невідомі.

За словами міністра оборони, літаки хочуть доставити в Україну "якнайшвидше". При цьому робиться все можливе для того, щоб постачання відбулося цього року.

Також, як зазначила Дедондер, обороноздатність Бельгії в результаті такої передачі не наражається на ризик.

У свою чергу Де Кроо підкреслив, що надання винищувачів має бути профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських платників податків.