Україна отримає від США рекордно велику допомогу на суму в 6 млрд доларів

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, Україна отримає від США найбільший від початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ пакет військової допомоги на суму у понад 6 млрд доларів.
Що відомо про новий рекордно великий пакет військової допомоги Україні від США
Остін зазначив, що Пентагон має намір купувати озброєння у рамках допомоги Україні в американських оборонних компаній.
США обіцяють додаткові поставки ППО Patriot Україні
Остін підкреслив, що США разом із партнерами не виключають поставок додаткових систем ППО Patriot Україні.
Очільник Пентагону висловив сподівання, що Вашингтону разом із партнерами вдасться дістати для України додаткові системи ППО Patriot.
Водночас чиновник додав, що Україні потрібні не лише Patriot, тому він особисто не ставився до Patriot як до якогось чудодійного засобу.
Між тим Бельгія пообіцяла передати Україні американські винищувачі F-16 вже до кінця цього року.
Прем'єр Бельгії Александер Де Кроо та глава Міноборони Людивін Дедондер на спільній пресконференції зазначили, що точні терміни передачі винищувачів Україні наразі невідомі.
За словами міністра оборони, літаки хочуть доставити в Україну "якнайшвидше". При цьому робиться все можливе для того, щоб постачання відбулося цього року.
Також, як зазначила Дедондер, обороноздатність Бельгії в результаті такої передачі не наражається на ризик.
У свою чергу Де Кроо підкреслив, що надання винищувачів має бути профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських платників податків.
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