США озвучили жесткое предупреждение пророссийским властям Грузии

Скандальный грузинский законопроект об "иноагентах" спровоцировал резкую реакцию со стороны официального Вашингтона — премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил письмо от американских сенаторов.

Власти Грузии оказались под шквалом критики

Двухпартийная группа Сената США 26 апреля направила письмо премьер-министру Грузии.

В нем она предупреждает: если нововнесенный законопроект об "иноагентах" станет законом — они будут вынуждены добиваться изменения политики Белого дома по отношению к Грузии.

Что важно понимать, этот документ по содержанию является самым резким из всех других заявлений со стороны Сената.

Американские политики просят грузинское правительство отозвать упомянутый закон, ведь он представляет угрозу для налаженных отношений Вашингтона и Тбилиси, а также повышает вероятность введения санкций в отношении отдельных лиц, прекращения прямого государственного финансирования и расширения визовых ограничений.

По словам сенаторов, утверждение грузинских властей о том, что закон об "иноагентах" аналогичен американскому FARA, — ошибочно.

В конце письма сенаторы обещают, что никогда не оставят "стремление грузинского народа, который громко и ясно высказался в поддержку демократического и европейского будущего, услышанного всеми". Поделиться

Несмотря на это, авторы письма отмечают, что отношения между Вашингтоном и Тбилиси не могут "длиться до тех пор, пока этот закон не будет отменен".

Народ Грузии также выступает против закона об "иноагентах"

28 апреля в столице Грузии должна пройти масштабная акция против закона об "иноагентах", который угрожает западному курсу и евроинтеграции Грузии.

Как уже упоминалось ранее, рассмотрение проекта во втором чтении планируется на 29 апреля.

На этот же день руководящая партия "Грузинская мечта" пригласила на митинг своих поклонников.