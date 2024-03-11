Дело Саакашвили. Грузия выдвинула Украине жесткое требование

Официальный Тбилиси требует от властей Украины выдать чиновников времен Михеила Саакашвили, в первую очередь речь идет о Зурабе Адеишвили.

Грузия хочет, чтобы Украина выдала ей чиновников времен Саакашвили

Такое заявление опубликовало грузинское правительство.

Как утверждает официальный Тбилиси, с целью нормализации отношений “крайне важно и необходимо, чтобы украинские власти выдали Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие должности в их администрации”.

Что важно понимать, такова была реакция грузинских властей на включение Зураба Адеишвили в состав официальной делегации Украины в ЕС и Германии.

В заявлении отмечают, что в украинских властях высокие должности занимают лица, находящиеся в розыске или осужденные по разным обвинениям в Грузии.

В связи с этим особое беспокойство вызывает тот факт, что Зураб Адеишвили занимает должность советника генерального прокурора Украины, а Георгий Лорткипанидзе является заместителем председателя Службы контрразведки Украины, — сказано в письме правительства Грузии. Поделиться

Официальный Тбилиси также утверждает, что его удивило решение, принятое украинскими властями.

В чем в Грузии обвиняют Адеишвили и Лорткипанидзе

Еще 12 лет назад против Адеишвили объявили ряд обвинений — это произошло на фоне смены власти в Грузии.

Сам политик считает их политически мотивированными. В последние годы он работает в Украине.

Грузинские власти неоднократно пытались объявить Адеишвили в международный розыск.