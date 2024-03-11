Дело Саакашвили. Грузия выдвинула Украине жесткое требование

Официальный Тбилиси требует от властей Украины выдать чиновников времен Михеила Саакашвили, в первую очередь речь идет о Зурабе Адеишвили.
Грузия хочет, чтобы Украина выдала ей чиновников времен Саакашвили
Такое заявление опубликовало грузинское правительство.
Как утверждает официальный Тбилиси, с целью нормализации отношений “крайне важно и необходимо, чтобы украинские власти выдали Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие должности в их администрации”.
Что важно понимать, такова была реакция грузинских властей на включение Зураба Адеишвили в состав официальной делегации Украины в ЕС и Германии.
В заявлении отмечают, что в украинских властях высокие должности занимают лица, находящиеся в розыске или осужденные по разным обвинениям в Грузии.
Официальный Тбилиси также утверждает, что его удивило решение, принятое украинскими властями.
В чем в Грузии обвиняют Адеишвили и Лорткипанидзе
Еще 12 лет назад против Адеишвили объявили ряд обвинений — это произошло на фоне смены власти в Грузии.
Сам политик считает их политически мотивированными. В последние годы он работает в Украине.
Грузинские власти неоднократно пытались объявить Адеишвили в международный розыск.
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