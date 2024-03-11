Справа Саакашвілі. Грузія висунула Україні жорстку вимогу
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Справа Саакашвілі. Грузія висунула Україні жорстку вимогу

прапор України та Грузії
Джерело:  online.ua

Офіційний Тбілісі вимагає від влади України видати урядовців часів Міхеїла Саакашвілі, насамперед йдеться про Зураба Адеїшвілі.

Грузія хоче, щоб Україна видала їй урядовців часів Саакашвілі

Таку заяву опублікував грузинський уряд.

Як стверджує офіційний Тбілісі, з метою нормалізації відносин “вкрай важливо та необхідно, щоб українська влада видала Грузії злочинців, які зараз займають високі посади в її адміністрації.

Що важливо розуміти, такою була реакція грузинської влади на включення Зураба Адеішвілі до складу офіційної делегації України в ЄС та Німеччині.

У заяві наголошують, що в українській владі високі посади обіймають особи, які перебувають у розшуку або засуджені за різними звинуваченнями в Грузії.

У зв'язку з цим, особливе занепокоєння викликає той факт, що Зураб Адеїшвілі обіймає посаду радника генерального прокурора України, а Георгій Лорткіпанідзе є заступником голови Служби контррозвідки України, — йдеться у листі уряду Грузії.

Офіційний Тбілісі також стверджує, що його здивувало рішення, яке ухвалила українська влада.

У чому Грузія звинувачує Адеїшвілі та Лорткіпанідзе

Ще 12 років тому проти Адеїшвілі оголосили низку звинувачень — це сталося на тлі зміни влади у Грузії.

Сам політик вважає їх політично вмотивованими. Останніми роками він працює в Україні.

Грузинська влада неодноразово намагалася оголосити Адеїшвілі у міжнародний розшук.

Лорткіпанідзе звинувачують у незаконному перетині Михайлом Саакашвілі державного кордону. У грузинській прокуратурі стверджують, що саме Лорткіпанідзе розробив план і маршрут незаконного повернення експрезидента на батьківщину.

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