США озвучили жорстке попередження проросійській владі Грузії

Скандальний грузинський законопроєкт про "іноагентів" спровокував різку реакцію з боку офіційного Вашингтона — прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе отримав листа від американських сенаторів.

Влада Грузії опинилася під шквалом критики

Двопартійна група Сенату США 26 квітня надіслала лист прем'єр-міністру Грузії.

У ньому вона попереджає: якщо нововнесений законопроєкт про "іноагентів" стане законом — вони будуть змушені домагатися зміни політики Білого дому щодо Грузії.

Що важливо розуміти, цей документ за змістом є найрізкішим серед усіх інших заяв з боку Сенату.

Американські політики просять грузинський уряд відкликати згаданий закон, адже він є загрозою для налагоджених відносин Вашингтона та Тбілісі, а також підвищує ймовірність запровадження санкцій щодо окремих осіб, припинення прямого державного фінансування і розширення візових обмежень.

За словами сенаторів, твердження грузинської влади про те, що закон про "іноагентів" аналогічний американському FARA, — є хибним.

Наприкінці листа сенатори обіцяють, що ніколи не залишать "прагнення грузинського народу, який голосно і ясно висловився на підтримку демократичного і європейського майбутнього, почутого всіма". Поширити

Попри це, автори листа наголошують, що відносини між Вашингтоном та Тбілісі не можуть "тривати до того часу, доки цей закон не буде скасовано".

Народ Грузії також виступає проти закону про “іноагентів”

28 квітня у столиці Грузії має відбутися масштабна акція проти закону про "іноагентів", який загрожує західному курсу та євроінтеграції Грузії.

Як уже згадувалося раніше, розгляд проєкту у другому читанні планують на 29 квітня.

На цей же день керівна партія "Грузинська мрія" запросила на мітинг своїх прихильників.