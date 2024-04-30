ВСУ уничтожили за сутки более 1200 солдат РФ и 22 танка
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили за сутки более 1200 солдат РФ и 22 танка

Генштаб ВСУ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 468 720 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7307 (+22) ед;

  • боевых бронированных машин — 14 046 (+39) ед;

  • артиллерийских систем — 12 011 (+26) ед;

  • РСЗО — 1053 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 779 (+1) ед;

  • самолетов — 348 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9531 (+3) ед;

  • крылатые ракеты — 2124 ед.;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16 142 (+33) ед;

  • специальная техника — 1977 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационных станциях противника.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении отражены 13 атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районах населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области, отмечает Генштаб.

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