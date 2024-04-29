Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 4 ракеты, нанесли 35 авиаударов и совершили 56 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Новосергеевка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районе населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка и Орловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.