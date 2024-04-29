ВСУ уничтожили более тысячи военных РФ, 6 танков и 37 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 467470 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1320 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7285 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 14 007 (+16) ед;
артиллерийских систем — 11 985 (+37) ед;
РСЗО — 1051 (+1) ед.;
средства ПВО — 778 (+2) ед;
самолетов — 348 ед.;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9528 (+21) ед;
крылатые ракеты — 2124 ед.;
корабли/катера — 26 ед;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 16 109 (+44) ед;
специальная техника — 1974 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 55 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.
В Лиманском направлении враг провел 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области.
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