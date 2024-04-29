ВСУ уничтожили более тысячи военных РФ, 6 танков и 37 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более тысячи военных РФ, 6 танков и 37 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 467470 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1320 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7285 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 14 007 (+16) ед;

  • артиллерийских систем — 11 985 (+37) ед;

  • РСЗО — 1051 (+1) ед.;

  • средства ПВО — 778 (+2) ед;

  • самолетов — 348 ед.;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9528 (+21) ед;

  • крылатые ракеты — 2124 ед.;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16 109 (+44) ед;

  • специальная техника — 1974 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 55 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.

В Лиманском направлении враг провел 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Григоровка, Ивановское, Клищиевка, Новый, Андреевка Донецкой области, отмечает Генштаб.

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