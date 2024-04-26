В ВСУ назвали ключевые преимущества над армией РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ назвали ключевые преимущества над армией РФ

Военный ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Игоря Скибюка, украинские военные имеют четкий план в развязанной Россией преступной войне и используют ключевые преимущества на противодействие грубой силе российских оккупантов.

Что известно о преимуществах ВСУ над оккупационной армией РФ

Скибюк отметил, что еще эффективностью командования на фронте украинские военные значительно преобладают российских оккупантов.

Он подчеркнул, что командование ВСУ имеет четкое видение дальнейшего ведения войны и будущих боевых операций.

Мы понимаем, что мы делаем, и в понимании того, что мы делаем, мы превосходим противника, — подчеркнул командующий Десантно-штурмовым войском.

По его словам, если бы оккупационная армия РФ не имела такого численного превосходства над украинскими военными, война уже давно бы закончилась нашей победой.

Мы всегда понимаем, что происходит на поле боя, и выбираем варианты, как нам поступить, — объясняет Скибюк.

Важную роль также играет обучение и профессионализм людей, управляющих операциями.

Бывает, что грубая сила ничего не решает. Это как технический, профессиональный, легкий боксер, сражающийся с таким здоровьем. Так, видимо, выглядит этот поединок. И у нас есть план боя, количество раундов. Думаю, будет время, когда мы отправим его в нокаут, подчеркнул командующий ДШВ.

Что известно о ситуации на самых сложных направлениях фронта

По информации руководителя прессслужбы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, оккупационная армия РФ продолжает штурмовать позиции украинских военных в районе Временного Яра.

Калашников назвал по меньшей мере две причины, побуждающие кремлевских захватчиков усугублять штурмы в районе Временного Яра.

Первая — это так называемое 9 мая. И, конечно же, он беспокоится, что мы получим помощь от США. Главные направления у него — Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка напрямую. Пытаются двигаться к Временному Яру. Задействует здесь все имеющиеся ресурсы — штурмуют как пехотой, так и применяя механизированную составляющую с поддержкой артиллерии. А также сбрасывает на наши рубежи КАБы, — объясняет военный.

Он отметил, что командование оккупационной армии РФ на этом направлении бросает в бой против украинских военных так называемые подразделения Шторм Z и воздушно-десантные войска.

Военный также прокомментировал информацию о том, что перед российскими военными поставили задачу захватить Часов Яр до 9 мая.

Это мечта для них. В этом случае им ничего не светит, какие бы усилия они ни пытались здесь применять. Это нереальная дата, как и предыдущие даты, когда был Бахмут, — подчеркнул Калашников.

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