По словам командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Игоря Скибюка, украинские военные имеют четкий план в развязанной Россией преступной войне и используют ключевые преимущества на противодействие грубой силе российских оккупантов.
Что известно о преимуществах ВСУ над оккупационной армией РФ
Скибюк отметил, что еще эффективностью командования на фронте украинские военные значительно преобладают российских оккупантов.
Он подчеркнул, что командование ВСУ имеет четкое видение дальнейшего ведения войны и будущих боевых операций.
По его словам, если бы оккупационная армия РФ не имела такого численного превосходства над украинскими военными, война уже давно бы закончилась нашей победой.
Важную роль также играет обучение и профессионализм людей, управляющих операциями.
Что известно о ситуации на самых сложных направлениях фронта
По информации руководителя прессслужбы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, оккупационная армия РФ продолжает штурмовать позиции украинских военных в районе Временного Яра.
Калашников назвал по меньшей мере две причины, побуждающие кремлевских захватчиков усугублять штурмы в районе Временного Яра.
Он отметил, что командование оккупационной армии РФ на этом направлении бросает в бой против украинских военных так называемые подразделения Шторм Z и воздушно-десантные войска.
Военный также прокомментировал информацию о том, что перед российскими военными поставили задачу захватить Часов Яр до 9 мая.
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