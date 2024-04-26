ВСУ временно выводят из поля боя танки Abrams — AP назвало причину

Украина отводит с линии фронта предоставленные США танки Abrams M1A1. Отчасти причина в том, что российские беспилотные летательные аппараты усложняют их работу.

Украина выводит танки Abrams с поля боя из-за угрозы дронов РФ

Как отмечает издание, украинские военные получили от США 31 танк Abrams в январе 2023 года.

Они использовались для прорыва русских оборонительных линий. Но с тех пор поле боя существенно изменилось, в частности, благодаря повсеместному использованию оккупантами разведывательных и ударных дронов. Это усложнило для Украины защиту танков, пишет агентство со ссылкой на два военных источника.

По данным AP, пять из 31 танка уже потеряны.

Распространение беспилотников на поле боя означает, что нет открытой территории, по которой можно просто проехать, не боясь быть замеченным, пояснил высокопоставленный чиновник из сферы обороны.

Пока танки переместили с линии фронта. США будут работать с украинцами, чтобы изменить тактику, сказал вицепредседатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди, а также третий представитель американских военных, на условиях анонимности подтвердивший перемещение.

Если вы думаете о том, как развивается борьба, массовая броня в среде с вездесущими беспилотными летательными системами может оказаться под угрозой, — сказал Грейди, добавив, что танки все еще важны. Поделиться

Что известно об уязвимости танков Abrams

По информации журналистов издания The New York Times, у них есть уязвимые места, где их тяжелая пластинчатая броня тончайшая, среди прочего, на крыше башни, в задней части моторного блока и в пространстве между корпусом и башней.

В течение многих лет против них применяли в основном мины, самодельные взрывные устройства, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты типа "выстрел и убежал", запускаемые с плеча.

Они широко использовались в начале войны в Украине, поскольку могли поражать танки сверху и попадать в них в 90% случаев.

Однако беспилотники, которые сейчас используются против танков в Украине, еще более точны и могут быть направлены на поражение танков в наиболее уязвимых местах. Также в нескольких случаях беспилотники FPV были направлены на "добывание" танков, уже поврежденных минами или противотанковыми ракетами так, что их нельзя было вытащить из поля боя и отремонтировать.

В сентябре 2023 года глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ будут использовать американские танки Abrams для хорошо подготовленных прорывных операций.