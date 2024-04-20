По информации журналистов издания The New York Times, за последние два месяца украинские военные потеряли по меньшей мере 5 танков Abrams из 31, полученных от США.
Что известно о причинах потери танков Abrams на поле боя
Авторы материала подчеркивают, что увеличение использования как украинскими военными, так и российскими оккупантами ударных БПЛА приводят к потерям военной техники.
OSINT-аналитики Oryx также отмечают, что Украина потеряла не менее 30 немецких танков Leopard.
Эксперты отмечают, что уничтожение танков Abrams с помощью дронов указывает на уменьшение роли этой техники в современной войне.
Что известно об уязвимости танков Abrams
В материале издания отмечают, что несмотря на мощь и мощность танки Abrams не являются непробиваемыми.
В частности, они имеют уязвимые места, где их тяжелая пластинчатая броня тончайшая, среди прочего, на крыше башни, в задней части моторного блока и в пространстве между корпусом и башней.
В течение многих лет против них применяли в основном мины, самодельные взрывные устройства, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты типа "выстрел и убежал", запускаемые с плеча.
Они широко использовались в начале войны в Украине, поскольку могли поражать танки сверху и попадать в них в 90% случаев.
Однако беспилотники, которые сейчас используются против танков в Украине, еще более точны и могут быть направлены на поражение танков в наиболее уязвимых местах. Также в нескольких случаях беспилотники FPV были направлены на "добывание" танков, уже поврежденных минами или противотанковыми ракетами так, что их нельзя было вытащить из поля боя и отремонтировать.
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