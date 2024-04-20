По информации журналистов издания The New York Times, за последние два месяца украинские военные потеряли по меньшей мере 5 танков Abrams из 31, полученных от США.

Что известно о причинах потери танков Abrams на поле боя

Авторы материала подчеркивают, что увеличение использования как украинскими военными, так и российскими оккупантами ударных БПЛА приводят к потерям военной техники.

За последние два месяца российские войска уничтожили пять из 31 американских танков M1 Abrams, которые Пентагон отправил в Украину минувшей осенью, сообщил высокопоставленный чиновник США. По крайней мере, еще три были повреждены с тех пор, как танки были отправлены на фронтовые линии в начале этого года, говорится в материале издания. Поделиться

OSINT-аналитики Oryx также отмечают, что Украина потеряла не менее 30 немецких танков Leopard.

Эксперты отмечают, что уничтожение танков Abrams с помощью дронов указывает на уменьшение роли этой техники в современной войне.

То, что его легче уничтожить беспилотниками, чем некоторые чиновники и эксперты изначально предполагали, показывает, что еще один способ конфликта в Украине меняет саму природу современной войны, — отметил один из военных экспертов. Поделиться

Что известно об уязвимости танков Abrams

В материале издания отмечают, что несмотря на мощь и мощность танки Abrams не являются непробиваемыми.

В частности, они имеют уязвимые места, где их тяжелая пластинчатая броня тончайшая, среди прочего, на крыше башни, в задней части моторного блока и в пространстве между корпусом и башней.

В течение многих лет против них применяли в основном мины, самодельные взрывные устройства, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты типа "выстрел и убежал", запускаемые с плеча.

Они широко использовались в начале войны в Украине, поскольку могли поражать танки сверху и попадать в них в 90% случаев.

Однако беспилотники, которые сейчас используются против танков в Украине, еще более точны и могут быть направлены на поражение танков в наиболее уязвимых местах. Также в нескольких случаях беспилотники FPV были направлены на "добывание" танков, уже поврежденных минами или противотанковыми ракетами так, что их нельзя было вытащить из поля боя и отремонтировать.