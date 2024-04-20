ЗСУ почали втрачати танки Abrams на полі бою — NYT
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ почали втрачати танки Abrams на полі бою — NYT

танки Abrams
Джерело:  The New York Times

За інформацією журналістів видання The New York Times, протягом останніх двох місяців українські військові втратили щонайменше 5 танків Abrams з 31, які були отримані від США. 

Що відомо про причини втрати танків Abrams на полі бою

Автори матеріалу підкреслюють, що збільшення використання як українськими військовими, так і російськими окупантами ударних БпЛА призводять до втрат військової техніки.

За останні два місяці російські війська знищили п'ять із 31 американських танків M1 Abrams, які Пентагон відправив в Україну минулої осені, повідомив високопоставлений чиновник США. Принаймні, ще три були пошкоджені відтоді, як танки були відправлені на фронтові лінії на початку цього року, — йдеться у матеріалі видання.

OSINT-аналітики Oryx також зазначають, що Україна вже втратила не менше 30 німецьких танків Leopard.

Експерти зазначають, що знищення танків Abrams за допомогою дронів вказує на зменшення ролі цієї техніки у сучасній війні.

Те, що його легше знищити безпілотниками, ніж деякі чиновники та експерти спочатку припускали, показує, що "ще один спосіб конфлікту в Україні змінює саму природу сучасної війни, — зазначив один з військових експертів.

Що відомо про вразливість танків Abrams

У матеріалі видання зазначають, що попри міць і потужність танки Abrams не є непробивними.

Зокрема, вони мають уразливі місця, де їхня важка пластинчаста броня найтонша, серед іншого, на даху вежі, в задній частині моторного блоку і в просторі між корпусом і вежею.

Протягом багатьох років проти них застосовували здебільшого міни, саморобні вибухові пристрої, гранатомети і протитанкові керовані ракети типу "вистрілив і втік", що запускаються з плеча.

Вони широко використовувалися на початку війни в Україні, оскільки могли вражати танки зверху і влучати в них у 90% випадків.

Однак безпілотники, які зараз використовуються проти танків в Україні, ще більш точні і можуть бути спрямовані на ураження танків у найбільш вразливих місцях. Також у кількох випадках безпілотники FPV були спрямовані на "добивання" танків, які вже були пошкоджені мінами або протитанковими ракетами так, що їх не можна було витягти з поля бою і відремонтувати.

Залежно від розміру і технологічної складності безпілотники можуть коштувати всього 500 доларів — незначна сума для знищення танка "Abrams" вартістю 10 млн доларів, — підкреслюють журналісти.

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