ЗСУ тимчасово виводять з поля бою танки Abrams — AP назвало причину

Україна наразі відводить з лінії фронту надані США танки Abrams M1A1. Частково причина в тому, що російські безпілотні літальні апарати ускладнюють їх роботу.

Україна виводить танки Abrams з поля бою через загрозу дронів РФ

Як зазначає видання, українські військові отримали від США 31 танк Abrams у січні 2023 року.

Вони використовувалися для прориву російських ліній оборони. Але з того часу поле бою суттєво змінилося, зокрема завдяки повсюдному використанню окупантами розвідувальних і ударних дронів. Це ускладнило для України захист танків, пише агентство з посиланням на два військових джерела.

За даними AP, п'ять із 31 танка вже втрачено.

Поширення безпілотників на полі бою означає, що "немає відкритої території, по якій можна просто проїхати, не боячись бути поміченим", пояснив високопоставлений чиновник зі сфери оборони.

Наразі танки перемістили з лінії фронту. США працюватимуть з українцями, щоб змінити тактику, сказав віцеголова Об’єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді, а також третій представник американських військових, який на умовах анонімності підтвердив переміщення.

Якщо ви думаєте про те, як розвивається боротьба, масова броня в середовищі із всюдисущими безпілотними літальними системами може опинитися під загрозою, — сказав Грейді, додавши, що танки все ще важливі. Поширити

Що відомо про вразливість танків Abrams

За інформацією журналістів видання The New York Times, вони мають уразливі місця, де їхня важка пластинчаста броня найтонша, серед іншого, на даху вежі, в задній частині моторного блоку і в просторі між корпусом і вежею.

Протягом багатьох років проти них застосовували здебільшого міни, саморобні вибухові пристрої, гранатомети і протитанкові керовані ракети типу "вистрілив і втік", що запускаються з плеча.

Вони широко використовувалися на початку війни в Україні, оскільки могли вражати танки зверху і влучати в них у 90% випадків.

Однак безпілотники, які зараз використовуються проти танків в Україні, ще більш точні і можуть бути спрямовані на ураження танків у найбільш вразливих місцях. Також у кількох випадках безпілотники FPV були спрямовані на "добивання" танків, які вже були пошкоджені мінами або протитанковими ракетами так, що їх не можна було витягти з поля бою і відремонтувати.

У вересні 2023 року очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що ЗСУ будуть використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій.