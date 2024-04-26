За словами командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Ігоря Скибюка, українські військові мають чіткий план у розв'язаній Росією злочинній війні і використовують ключові переваги на протидію грубій силі російських окупантів.
Що відомо про переваги ЗСУ над окупаційною армією РФ
Скибюк зазначив, ще ефективністю командування на фронті українські військові значно переважають російських окупантів.
Він підкреслив, що командування ЗСУ має чітке бачення щодо подальшого ведення війни та стосовно майбутніх бойових операцій.
За його словами, якби окупаційна армія РФ не мала б такої чисельної переваги над українськими військовими, війна вже давно б скінчилась нашою перемогою.
Важливу роль також відіграє навченість та професіоналізм людей, які керують операціями.
Що відомо про ситуацію на найскладніших напрямках фронту
За інформацією керівника пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова, окупаційна армія РФ продовжує штурмувати позиції українських військових в районі Часового Яру.
Калашніков назвав щонайменше дві причини, які спонукають кремлівських загарбників посилювати штурми в районі Часового Яру.
Він зазначив, що командування окупаційної армії РФ на цьому напрямку кидає у бій проти українських військових так звані підрозділи "Шторм Z" та повітряно-десантні війська.
Військовий також прокоментував інформацію про те, що перед російськими військовими поставили задачу захопити Часів Яр до 9 травня.
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