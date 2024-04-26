За словами командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Ігоря Скибюка, українські військові мають чіткий план у розв'язаній Росією злочинній війні і використовують ключові переваги на протидію грубій силі російських окупантів.

Що відомо про переваги ЗСУ над окупаційною армією РФ

Скибюк зазначив, ще ефективністю командування на фронті українські військові значно переважають російських окупантів.

Він підкреслив, що командування ЗСУ має чітке бачення щодо подальшого ведення війни та стосовно майбутніх бойових операцій.

Ми розуміємо, що ми робимо, і у розумінні того, що ми робимо, ми переважаємо противника, — наголосив командувач Десантно-штурмових військ. Поширити

За його словами, якби окупаційна армія РФ не мала б такої чисельної переваги над українськими військовими, війна вже давно б скінчилась нашою перемогою.

Ми завжди розуміємо, що відбувається на полі бою, і обираємо варіанти, як нам діяти, — пояснює Скибюк. Поширити

Важливу роль також відіграє навченість та професіоналізм людей, які керують операціями.

Буває, що груба сила не вирішує нічого. Це як технічний, професійний, легкий боксер, який б'ється з таким здоровилом. Отак, напевне, виглядає цей поєдинок. І ми маємо план бою, кількість раундів. Думаю, буде час, коли ми відправимо його в нокаут, — підкреслив командувач ДШВ. Поширити

Що відомо про ситуацію на найскладніших напрямках фронту

За інформацією керівника пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова, окупаційна армія РФ продовжує штурмувати позиції українських військових в районі Часового Яру.

Калашніков назвав щонайменше дві причини, які спонукають кремлівських загарбників посилювати штурми в районі Часового Яру.

Перша — це так зване 9 травня. І, звісно ж, він хвилюється, що ми отримаємо допомогу від США. Головні напрямки в нього — Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка безпосередньо. Намагаються рухатися до Часового Яру. Задіює тут усі наявні ресурси — штурмують як піхотою, так і застосовуючи механізовану складову з підтримкою артилерії. А також скидує на наші рубежі КАБи, — пояснює військовий. Поширити

Він зазначив, що командування окупаційної армії РФ на цьому напрямку кидає у бій проти українських військових так звані підрозділи "Шторм Z" та повітряно-десантні війська.

Військовий також прокоментував інформацію про те, що перед російськими військовими поставили задачу захопити Часів Яр до 9 травня.