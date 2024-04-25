Чого далі очікувати від ЗСУ та яким буде фінал війни — прогноз Тоні Радакіна

Уже незабаром українські воїни збільшать кількість дальніх ударів по території Росії на тлі отримання масштабної допомоги від союзників. З такою заявою виступив командувач британської армії Тоні Радакін.

Україна може виграти війну проти РФ

Радакін звертає увагу на те, що Захід хоче допомогти Києву формувати війну "набагато сильнішими способами".

Попри те, що станом на сьогодні оборона України перебуває під впливом песимістичних настроїв, адже ЗСУ важко стримати наступ армії РФ, однак незабаром все може змінитися.

Похмура картина війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва. Тоні Радакін Командувач британської армії Тоні Радакін

За його словами, на цьому тлі не можна забувати про дедалі ефективніші удари України на велику відстань, а також повну неспроможність Росії перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море.

"Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона (ігнорує) те, де ми перебуваємо зараз, і те, де ми будемо в наступні пару років, — наголосив Радакін. Поширити

Він також нагадав про те, що насправді Росії не вдалося досягти жодних суттєвих успіхів на фронті протягом останніх місяців.

Захід не має чіткого плану для перемоги України

Командувач британської армії також відреагував на докори публічних осіб щодо того, що західні лідери не знають, як насправді допомогти Україні розгромити армію РФ.

Як зазначає Тоні Радакін, такого плану просто не може існувати.

Не чекайте, що хтось публічно скаже: "Це план", і пункти А, Б і В зараз відбудуться. Деякі елементи військового підходу щодо України будуть приховані... деякі будуть продиктовані тактичною або оперативною перевагою, а деякі залежатимуть від більш фундаментальних аспектів. Тоні Радакін Командувач британської армії

На його переконання, деякі з цих факторів "дозріють набагато сильніше наступного року”.