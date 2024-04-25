Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба. У Німеччині назвали можливу причину
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Світ
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Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба. У Німеччині назвали можливу причину

виробництво зброї в Росії
Джерело:  online.ua

Згідно з даними очільника Міністерства оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, станом на сьогодні країна-агресорка РФ виробляє зброю у кількостях, вищих за її потреби на війні. 

Навіщо Росії так багато зброї

Німецький міністр звертає увагу на те, що зі збільшенням витрат на озброєння та впорядкуванням військової економіки значна частина або частина того, що виробляється Росією, більше не йде на фронт, а залишається на складах.

Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він (російський правитель Володимир Путін − ред.) робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини

Путін може готуватися до вторгнення в НАТО

Як вважає генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр, країна-агресорка РФ може бути готова напасти на країни Північноатлантичного Альянсу уже за 5-8 років.

Він прогнозує, що це станеться тоді, коли Росія зможе відновити постраждалі в результаті війни в Україні сили.

Що важливо розуміти, останні декілька місяців чимало європейських країн НАТО попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

До прикладу, Борис Пісторіус також говорив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Ми повинні враховувати, що російський диктатор Володимир Путін може одного дня напасти навіть на країну НАТО. Наші експерти очікують, що це стане можливим через п'ять-вісім років, — сказав глава Міноборони ФРН.

За його словами, наявних сьогодні грошей вже недостатньо для гарантування безпеки Німеччини.

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