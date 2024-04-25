Россия производит больше оружия, чем ей нужно. В Германии назвали возможную причину
Категория
Мир
Дата публикации

Россия производит больше оружия, чем ей нужно. В Германии назвали возможную причину

оружие в РФ
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Источник:  online.ua

Согласно данным главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса, по состоянию на сегодняшний день страна-агрессорка РФ производит оружие в количествах выше ее потребностей на войне.

Зачем России так много оружия

Немецкий министр обращает внимание на то, что с увеличением расходов на вооружение и упорядочением военной экономики значительная часть или часть производимого Россией оружия больше не идет на фронт, а остается на складах.

Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он (российский правитель Владимир Путин − ред.) делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны Германии

Путин может готовиться к вторжению в НАТО

Как считает генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер, страна-агрессорка РФ может быть готова напасть на страны Североатлантического Альянса уже через 5-8 лет.

Он прогнозирует, что это произойдет, когда Россия сможет восстановить пострадавшие в результате войны в Украине силы.

Что важно понимать, в последние несколько месяцев многие европейские страны НАТО предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

К примеру, Борис Писториус также говорил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

Мы должны учитывать, что российский диктатор Владимир Путин может однажды напасть даже на страну НАТО. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным через пять-восемь лет, — сказал глава Минобороны ФРГ.

По его словам, имеющихся сегодня денег уже недостаточно для обеспечения безопасности Германии.

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