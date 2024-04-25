Россия производит больше оружия, чем ей нужно. В Германии назвали возможную причину

Согласно данным главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса, по состоянию на сегодняшний день страна-агрессорка РФ производит оружие в количествах выше ее потребностей на войне.
Зачем России так много оружия
Немецкий министр обращает внимание на то, что с увеличением расходов на вооружение и упорядочением военной экономики значительная часть или часть производимого Россией оружия больше не идет на фронт, а остается на складах.
Путин может готовиться к вторжению в НАТО
Как считает генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер, страна-агрессорка РФ может быть готова напасть на страны Североатлантического Альянса уже через 5-8 лет.
Он прогнозирует, что это произойдет, когда Россия сможет восстановить пострадавшие в результате войны в Украине силы.
Что важно понимать, в последние несколько месяцев многие европейские страны НАТО предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.
К примеру, Борис Писториус также говорил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.
По его словам, имеющихся сегодня денег уже недостаточно для обеспечения безопасности Германии.
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