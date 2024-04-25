Президент Франції Еммануель Макрон прагне створити основу для більш надійної європейської оборони та підтримки Києва, проте він вимушений боротися та переконувати виборців підтримати його.

Критика Макроном політики ЄС — що відбувається

Французький президент Еммануель Макрон сформулює своє бачення Європи в паризькому Сорбоннському університеті 25 квітня, повторюючи знаменну промову, яку він виголосив там кілька місяців після свого першого терміну у 2017 році.

Його тодішні заклики до створення спільних європейських сил оборони, бюджету та доктрини тепер здаються пророчими у світі, який став більш ворожим з поверненням війни на європейську землю. Поширити

Попри те, що Макрона часто хвалять за його аналіз європейських викликів, його також критикують за сміливу риторику, бо він не завжди пропонує конкретні рішення.

Деякі політики вважають, що він відддає перевагу відкритій, а не тихій дипломатичній координації з партнерами з Європейського Союзу.

46-річний лідер, який не може претендувати на третій термін у 2027 році, наповнений рішучістю здійснити тривалий вплив на ЄС, який він давно вважав невід’ємною частиною своєї спадщини. Наразі він оцінює підтримку альтернативних керівників Європейської комісії, таких як колишній голова Європейського центрального банку Маріо Драгі.

Україна — головна тема у предвиборчій кампанії Макрона

Останнім часом він зробив Україну головною темою своєї кампанії на виборах до Європейського парламенту в червні, але досі його центристському альянсу не вдавалося здолати ультраправу партію Марін Ле Пен "Національне об'єднання", про що свідчать результати опитувань.

Перед виступом Макрон запросив експертів до президентського палацу, щоб обговорити проблеми Європи у вівторок. Присутнім було сказано, що він досяг ідеологічної перемоги у сфері оборони.

Однак деякі з них закликали його не лише висловлювати великі ідеї, а й пропонувати конкретну допомогу Києву.