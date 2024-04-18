Як вдалося дізнатися Europe 1 від своїх інсайдерів, французький лідер Еммануель Макрон хоче запросити російського диктатора Володимира Путіна на ювілей 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, які відкрили другий фронт під час Другої світової війни.

Макрон ухвалив нове неочікуване рішення щодо Путіна

Як стверджують французькі журналісти, країна-агресорка РФ буде представлена в Нормандії на початку червня, якщо Кремль все-таки згодить на пропозицію офіційного Парижа.

Окрім того, наголошується, що запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.

Залишається невідомим, хто у такому випадку представлятиме Росію, адже Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера Кремля Володимира Путіна, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року, тому незрозуміло, навіщо насправді Макрон вирішив запросити Путіна.

Росію дедалі частіше почали запрошувати на міжнародні зустрічі та заходи

Нещодавно очільник Держдепу США Ентоні Блінкен повідомив, що запрошення нелегітимного президента РФ на саміт G20, який відбудеться у Бразилії. можливе, якщо його держави-учасниці досягнуть консенсусу.

Варто звернути увагу на те, що заява шефа американської дипломатії перегукується з нещодавніми висловлюваннями французького президента Емманюеля Макрона, який казав, що для запрошення Путіна на саміт потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання.