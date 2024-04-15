Перемир’я в Україні та у всьому світі. Що відомо про новий план Макрона

Французький лідер Еммануель Макрон повідомив, що хоче добитися припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, зокрема й в Україні, на час проведення Олімпійських ігор.

Макрон запропонує світове перемир’я включно з Україною

Президент Франції звернув увагу на те, що глава Китаю Сі Цзіньпін через кілька тижнів приїде до Парижа.

Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру. Еммануель Макрон Президент Франції

За словами французького лідера, він зробить усе можливе для "олімпійського перемир’я".

Макрон звернув увагу на те, що має на увазі війну між Ізраїлем і ХАМАС, війну Росії проти України, а також війну в Судані.

Президент Франції наголосив, що хоче з цією метою залучити багатьох союзників.

Як підкреслив політик, офіційний Париж переконаний в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена у липні, але має запасні варіанти на випадок, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

Під час церемонії відкриття Олімпіади можливі теракти

Еммануель Макрон раніше попереджав про те, що під час Олімпіади можливі теракти, зокрема й організовані Росією.

З ідентичною заявою виступило Головне управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI).

Управління хоче уникнути сценарію скоординованої атаки в день відкриття Олімпійських ігор, перед світовими камерами. Поширити

Головний страх спецслужби полягає у "поверненні до Франції масового тероризму, здійснюваного з використанням бойової зброї або таранів транспортних засобів".