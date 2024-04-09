За словами шефа французької дипломатії Стефана Сежурне, для адміністрації Еммануеля Макрона більше "не в її інтересах" вести дискусії з владою РФ, адже Кремль викривляє зміст такого діалогу.

Франція відмовляється від співпраці з Росією у ще одній сфері

Нині не в наших (Франції. — ред.) інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки комюніке, які публікуються, і повідомлення, які робляться, є брехнею. Стефан Сежурне Глава МЗС Франції

Окрім того, французький дипломат озвучив припущення, що для відновлення діалогу з російською владою, "спочатку потрібно встановити довіру, і, можливо, перш за все, побачити розвиток подій на військовому фронті в Україні, щоб відносини могли бути відновлені".

За словами очільника МЗС Франції, поки що цього не відбувається.

Стефан Сежурне також вирішив прокоментувати останній офіційний контакт між російськими та французькими чиновниками на рівні Міноборони.

Член команди Еммануеля Макрона відверто зізнався, що "давня традиція співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом" станом на сьогодні зайшла у глухий кут.

Насправді вона не продовжується, оскільки це була пропозиція, а російське комюніке російською мовою фактично пропонує нам не співпрацювати, — пояснив французький дипломат. Поширити

Що відомо про останні переговори Франції та РФ

3 квітня глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню провів телефонну розмову з російським колегою Сергєєм Шойгу.

Що важливо розуміти, ці переговори були першою такою взаємодією з жовтня 2022 року.

У центрі уваги міністрів був теракт, який влаштувала ІДІЛ у “Крокус Сіті Холлі”.