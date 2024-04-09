По словам шефа французской дипломатии Стефана Сежурне, для администрации Эммануэля Макрона больше "не в ее интересах" вести дискуссии с властями РФ, ведь Кремль искажает содержание такого диалога.

Франция отказывается от сотрудничества с Россией в еще одной сфере

Сейчас не в наших (Франции. — ред.) интересах дискутировать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые коммюнике и новые сообщения являются ложью. Стефан Сежурне Глава МИД Франции

Кроме того, французский дипломат озвучил предположение, что для возобновления диалога с российскими властями, "сначала нужно установить доверие, и, возможно, прежде всего увидеть развитие событий на военном фронте в Украине, чтобы отношения могли быть возобновлены".

По словам главы МИД Франции, пока этого не происходит.

Стефан Сежурне также решил прокомментировать последний официальный контакт между российскими и французскими чиновниками на уровне Минобороны.

Член команды Эммануэля Макрона откровенно признался, что "давняя традиция сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом" уже зашла в тупик.

На самом деле, она не продолжается, поскольку это было предложение, а российском коммюнике на русском языке фактически предлагает нам не сотрудничать, — объяснил французский дипломат. Поделиться

Что известно о последних переговорах Франции и РФ

3 апреля глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Что важно понимать, эти переговоры были первым таким взаимодействием с октября 2022 года.

В центре внимания министров был теракт, который устроила ИГИЛ в “Крокус Сити Холл”.