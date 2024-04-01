Франция ожидает от Китая "очень четких сигналов" России по поводу войны в Украине

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил на встрече со своим китайским коллегой Ван И, что хочет, чтобы "Китай направил очень четкие сообщения России" о войне в Украине.

Сежурне посетил Китай

Во время встречи в Пекине 1 апреля Сежурне заявил, что хочет, чтобы «Китай направил очень четкие сообщения России» о ее войне в Украине.

Мы убеждены, что не будет крепкого мира, если о нем не договорятся с украинцами. Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Стефан Сежурное Министр иностранных дел Франции

Для нас это важный вопрос, поэтому Франция настроена поддерживать тесный диалог с Китаем, — сказал он. Поделиться

И Пекин, по его словам, может сыграть “ключевую роль” в обеспечении уважения к международному праву.

Визит Сежурне является вторым визитом министра иностранных дел Франции в Китай менее чем через шесть месяцев после поездки его предшественницы Катрин Колонны в ноябре.

Отношение Китая к войне РФ против Украины

Китай заявляет, что является нейтральной стороной в войне, однако критикуют его за отказ осудить Москву за ее вторжение в Украину.

А после 2022 года тесные связи РФ и Китая только усилились.

В октябре 2023 года Путин посетил Китай, где китайский лидер Си Цзиньпин заявил ему, что «политическое взаимодоверие» между их странами постоянно углубляется.