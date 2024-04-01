Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив на зустрічі зі своїм китайським колегою Ван Ї, що хоче, щоб “Китай надіслав дуже чіткі повідомлення Росії" щодо війни в Україні.

Сежурне відвідав Китай

Під час зустрічі в Пекіні 1 квітня, Сежурне заявив, що хоче, щоб «Китай надіслав дуже чіткі повідомлення Росії » щодо її війни в Україні.

Ми переконані, що не буде міцного миру, якщо про нього не домовляться з українцями. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Стефан Сежурне Міністр закордонних справ Франції

Для нас це важливе питання, тому Франція налаштована підтримувати тісний діалог з Китаєм, — сказав він. Поширити

І Пекін, за його словами, може відіграти «ключову роль» у забезпеченні поваги до міжнародного права.

Візит Сежурне є другим візитом міністра закордонних справ Франції до Китаю менш ніж за шість місяців після поїздки його попередниці Катрін Колонни в листопаді.

Ставлення Китаю до війни РФ проти України

Китай заявляє, що є нейтральною стороною у війні, однак його критикують за відмову засудити Москву за її вторгнення в Україну.

А після 2022 року тісні зв’язки РФ та Китаю лише посилилися.

У жовтні 2023 року Путін відвідав Китай, де китайський лідер Сі Цзіньпін заявив йому, що «політична взаємодовіра» між їхніми країнами «постійно поглиблюється».