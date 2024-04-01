Франція очікує від Китаю "дуже чітких сигналів" Росії щодо війни в Україні
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Франція очікує від Китаю "дуже чітких сигналів" Росії щодо війни в Україні

Сежурне та Ї

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив на зустрічі зі своїм китайським колегою Ван Ї, що хоче, щоб “Китай надіслав дуже чіткі повідомлення Росії" щодо війни в Україні.

Сежурне відвідав Китай

Під час зустрічі в Пекіні 1 квітня, Сежурне заявив, що хоче, щоб «Китай надіслав дуже чіткі повідомлення Росії » щодо її війни в Україні.

Ми переконані, що не буде міцного миру, якщо про нього не домовляться з українцями. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права.

Стефан Сежурне

Стефан Сежурне

Міністр закордонних справ Франції

Для нас це важливе питання, тому Франція налаштована підтримувати тісний діалог з Китаєм, — сказав він.

І Пекін, за його словами, може відіграти «ключову роль» у забезпеченні поваги до міжнародного права.

Візит Сежурне є другим візитом міністра закордонних справ Франції до Китаю менш ніж за шість місяців після поїздки його попередниці Катрін Колонни в листопаді.

Ставлення Китаю до війни РФ проти України

Китай заявляє, що є нейтральною стороною у війні, однак його критикують за відмову засудити Москву за її вторгнення в Україну.

А після 2022 року тісні зв’язки РФ та Китаю лише посилилися.

У жовтні 2023 року Путін відвідав Китай, де китайський лідер Сі Цзіньпін заявив йому, що «політична взаємодовіра» між їхніми країнами «постійно поглиблюється».

Китай є найбільшим торговельним партнером Росії, і у 2022 році обмін між країнами досяг рекордних 190 мільярдів доларів.

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