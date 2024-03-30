У Франції заявили про ймовірність відправки військових в Україну

У парламенті Франції вважають реалістичним варіант відправки військових на територію України.
Що у Франції кажуть стосовно ймовірності відправки військових в Україну
За словами керівниці Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве, варіант відправки військових в Україну все ще залишається реалістичним.
Чому Захід не повинен боятись ескалації в Україні
Як зазначають аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), останні масштабні обстріли українських теплоелектростанцій і дамб гідроелектростанцій, є суттєвою ескалацією атак РФ проти України
Експерти підкреслили, що США та західні партнери мають не боятись відповіді з боку Росії через надання Україні потужної допомоги.
Зазначається, що низка останніх масштабних обстрілів інфраструктури України, починаючи з 22 березня, свідчить про розширення Росією переліку об'єктів для атак — до теплоелектростанцій додалися гідроелектростанції.
В Інституті нагадали, що США та європейські країни, як і раніше, не бажають надавати країні матеріально-технічні засоби, через побоювання ескалації або відплати з боку Росії.
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