У Франції заявили про ймовірність відправки військових в Україну
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У Франції заявили про ймовірність відправки військових в Україну

Армія Франції
Джерело:  online.ua

У парламенті Франції вважають реалістичним варіант відправки військових на територію України. 

Що у Франції кажуть стосовно ймовірності відправки військових в Україну

За словами керівниці Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве, варіант відправки військових в Україну все ще залишається реалістичним.

У своїй заяві президент республіки сказав, що не виключає нічого апріорі. В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла, — пояснила Яель Брон-Піве.

Чому Захід не повинен боятись ескалації в Україні

Як зазначають аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), останні масштабні обстріли українських теплоелектростанцій і дамб гідроелектростанцій, є суттєвою ескалацією атак РФ проти України

Експерти підкреслили, що США та західні партнери мають не боятись відповіді з боку Росії через надання Україні потужної допомоги.

Зазначається, що низка останніх масштабних обстрілів інфраструктури України, починаючи з 22 березня, свідчить про розширення Росією переліку об'єктів для атак — до теплоелектростанцій додалися гідроелектростанції.

В Інституті нагадали, що США та європейські країни, як і раніше, не бажають надавати країні матеріально-технічні засоби, через побоювання ескалації або відплати з боку Росії.

Однак саме ці оперативно і стратегічно важливі озброєння можуть допомогти країні захиститися від ворожих атак і допомогти проведенню наступальних операцій. Натомість такі рішення держав Заходу обмежити обороноздатність України для стримування ескалації, не змогли запобігти ескалації війни з боку Росії. До того ж, Україна веде стратегічну оборону, а не наступальні дії, які могли б серйозно загрожувати російським позиціям на окупованих територіях або на території РФ, — наголошують аналітики.

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