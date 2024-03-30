У Франції заявили про ймовірність відправки військових в Україну

Що у Франції кажуть стосовно ймовірності відправки військових в Україну

За словами керівниці Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве, варіант відправки військових в Україну все ще залишається реалістичним.

У своїй заяві президент республіки сказав, що не виключає нічого апріорі. В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла, — пояснила Яель Брон-Піве. Поширити

Чому Захід не повинен боятись ескалації в Україні

Як зазначають аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), останні масштабні обстріли українських теплоелектростанцій і дамб гідроелектростанцій, є суттєвою ескалацією атак РФ проти України

Експерти підкреслили, що США та західні партнери мають не боятись відповіді з боку Росії через надання Україні потужної допомоги.

Зазначається, що низка останніх масштабних обстрілів інфраструктури України, починаючи з 22 березня, свідчить про розширення Росією переліку об'єктів для атак — до теплоелектростанцій додалися гідроелектростанції.

В Інституті нагадали, що США та європейські країни, як і раніше, не бажають надавати країні матеріально-технічні засоби, через побоювання ескалації або відплати з боку Росії.