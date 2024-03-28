Що відомо про візит голови Національної асамблеї Франції прибула до Києва

Приємне прибуття в Україну разом із Валері Рабо, Томасом Гассільюдом і Бенджаміном Хаддадом, щоб підтвердити підтримку Національною асамблеєю українського народу. Дякую, дорогий Руслане Стефанчуку, за теплий прийом! Яель Брон-Піве Голова Національної асамблеї Франції

Як повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, голова Національної асамблеї Франції виступила у Верховній раді й під час промови заявила, що як європейка, вона відчуває "велику гордість" за українських парламентарів.

Бо реформуючись і борючись з корупцією, ви не ухвалюєте закони для Євросоюзу. Ви змінюєте свою країну, щоб відігравати важливу роль в європейській родині. Навіть в складній ситуації вам треба зберігати важливість демократичних інституцій. Особливо коли російська пропаганда може використовувати будь-яку слабкість проти вас, — сказала Браун-Піве. Поширити

Політикиня також висловила впевненість у тому, що Україні вдасться повернути свої землі, яки нині окуповані Росією.

Прийде день коли мирна Україна відновить свої територіальну цілісність. Прийде день коли міста мученики повстануть знов, коли воєнні злочинці заплатять, коли українське збіжжя годуватиме світ. Прийде день коли Україна не буде фронтом, а буде східними воротами ЄС. Цей день буде днем вашої перемоги. І тут ви можете розраховувати на Францію. Як на захист, так і подальше відновлення, — заявила вона. Поширити

Що відомо про допомогу Франції

Зазначимо, що Франція є однією з країн-лідерів за допомогою Україні. Париж надав військову, фінансову допомогу, а також підтримав санкції ЄС проти Росії.

Взимку президент України Володимир Зеленський відвідав Францію, з президентом Еммануелем Макроном підписав угоду про гарантії безпеки.

Пізніше Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть артилерійські снаряди, самохідні артилерійські системи Caesar і додаткове посилення ППО.