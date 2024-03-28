Голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве прибула до Києва 28 березня. Вона звернулася до Верховної ради.
Що відомо про візит голови Національної асамблеї Франції прибула до Києва
Як повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, голова Національної асамблеї Франції виступила у Верховній раді й під час промови заявила, що як європейка, вона відчуває "велику гордість" за українських парламентарів.
Політикиня також висловила впевненість у тому, що Україні вдасться повернути свої землі, яки нині окуповані Росією.
Що відомо про допомогу Франції
Зазначимо, що Франція є однією з країн-лідерів за допомогою Україні. Париж надав військову, фінансову допомогу, а також підтримав санкції ЄС проти Росії.
Взимку президент України Володимир Зеленський відвідав Францію, з президентом Еммануелем Макроном підписав угоду про гарантії безпеки.
Пізніше Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть артилерійські снаряди, самохідні артилерійські системи Caesar і додаткове посилення ППО.
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