Что известно о визите главы Национальной ассамблеи Франции прибыла в Киев

Приятное прибытие в Украину вместе с Валерием Рабо, Томасом Гасильюдом и Бенджамином Хаддадом, чтобы подтвердить поддержку Национальной ассамблеей украинского народа. Спасибо, дорогой Руслан Стефанчук, за теплый прием! Яэль Брон-Пиве Глава Национальной ассамблеи Франции

Как сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, глава Национальной ассамблеи Франции выступила в Верховной раде и во время выступления заявила, что как европейка, она чувствует "великую гордость" за украинских парламентариев.

Потому что, реформируясь и борясь с коррупцией, вы не принимаете законы для Евросоюза. Вы меняете свою страну, чтобы играть важную роль в европейской семье. Даже в сложной ситуации вам следует сохранять важность демократических институтов. Особенно когда российская пропаганда может использовать любую слабость против вас, — сказала Браун-Пиве. Поделиться

Политика также выразила уверенность в том, что Украине удастся вернуть свои земли, которые ныне оккупированы Россией.

Придет день, когда мирная Украина восстановит свои территориальную целостность. Придет день, когда города мученики восстанут снова, когда военные преступники заплатят, когда украинское зерно будет кормить мир. Придет день, когда Украина не будет фронтом, а будет восточными воротами ЕС. Этот день станет днем вашей победы. И здесь вы можете положиться на Францию. Как в защиту, так и последующее восстановление, — заявила она. Поделиться

Что известно о помощи Франции

Франция является одной из стран-лидеров с помощью Украины. Париж оказал военную, финансовую помощь, а также поддержал санкции ЕС против России.

Зимой президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию, с президентом Эммануэлем Макроном подписал соглашение о гарантиях безопасности.

Позже Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи. В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.