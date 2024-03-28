Глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве прибыла в Киев 28 марта. Она обратилась в Верховную раду.
Что известно о визите главы Национальной ассамблеи Франции прибыла в Киев
Как сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, глава Национальной ассамблеи Франции выступила в Верховной раде и во время выступления заявила, что как европейка, она чувствует "великую гордость" за украинских парламентариев.
Политика также выразила уверенность в том, что Украине удастся вернуть свои земли, которые ныне оккупированы Россией.
Что известно о помощи Франции
Франция является одной из стран-лидеров с помощью Украины. Париж оказал военную, финансовую помощь, а также поддержал санкции ЕС против России.
Зимой президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию, с президентом Эммануэлем Макроном подписал соглашение о гарантиях безопасности.
Позже Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи. В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.
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