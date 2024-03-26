Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил о готовности использовать собственные полномочия для изъятия запасов вооружений оборонных компаний с целью побуждения производителей ускорить объемы производства для скорейшей помощи Украине.

Франция хочет заставить оборонных производителей ускорить производство ради Украины

Лекорню отметил, что соответствующие вопросы "лежат на столе".

Министр добавил, что наибольшая нагрузка сейчас возложена на производителей систем ПВО и артиллерийских снарядов.

Он подчеркнул, что может приказать в принудительном порядке реквизировать запасы оружия или принять решение о предоставлении промышленными защитниками приоритета на производство вооружений по определенным договоренностям.

Одним из таких примеров Лекорню указал ракеты Aster производства MBDA.

Министр подчеркнул, что оружие французского производства пользуется широким спросом в мире, в частности, на противозащитные, артиллерийские и радиолокационные системы.

Мы упустили определенные контракты со странами Восточной Европы, для которых критерий сроков поставки важнее цены, — объяснил Лекорню. Поделиться

Может ли правительство Франции изъять запасы вооружений на нужды Украины

По его словам , согласно закону, министр и Генеральный делегат по вооружениям имеют полномочия принимать соответствующие меры в случае, если ситуация будет неудовлетворительной с точки зрения темпов производства и сроков выполнения.

Отмечается, что министр вооруженных сил опирается на закон о военном программировании на 2024-2030 годы, обнародованный в августе.

Согласно этому закону, в случае "фактической или предполагаемой угрозы деятельности, необходимой для жизни нации, защиты населения, целостности территории или стабильности институтов Республики, или оправдывающей выполнение международных оборонных обязательств государства, реквизиция любого лица, физического или юридического, а также всех товаров и услуг, необходимых для борьбы с ним, может быть решен декретом Совета министров".

При этом министр не исключил, что такие решения могут быть приняты в ближайшие недели.