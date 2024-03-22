Согласно данным Reuters, украинские власти решили закрыть список "международных спонсоров войны" от НАПК на фоне давления со стороны официального Парижа и Пекина
Почему Украина может отказаться от списка "международных спонсоров войны"
Журналисты узнали от своих инсайдеров, что, по всей вероятности, уже 22 марта Украина "может избавиться не только от списка, но и связанного с ним веб-сайта".
Следует обратить внимание на то, что черный список не имеет юридической силы, несмотря на это он смог стать мощным репутационным ударом для около 50 попавших в него крупных компаний.
Речь идет о предприятиях, продолжающих свою деятельность или сотрудничество с Россией.
Какие страны оказывали давление на Украину
По словам одного из инсайдеров, в первую очередь речь идет о Китае и Франции.
Официальный Париж требовал исключения из украинского списка компаний Auchan и Leroy Merlin.
Кроме того, указано, что в прошлом месяце Пекин требовал от Киева изъять из списка 14 китайских компаний, чтобы "устранить негативное влияние".
Что важно понимать, именно Китай остается главным потребителем украинского зерна.
Еще один инсайдер добавил, что Австрия, Китай, Франция и Венгрия оказывали давление на Киев из-за этого списка, добавив, что он может быть удален из интернета в течение нескольких дней.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-