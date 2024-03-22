Согласно данным Reuters, украинские власти решили закрыть список "международных спонсоров войны" от НАПК на фоне давления со стороны официального Парижа и Пекина

Почему Украина может отказаться от списка "международных спонсоров войны"

Журналисты узнали от своих инсайдеров, что, по всей вероятности, уже 22 марта Украина "может избавиться не только от списка, но и связанного с ним веб-сайта".

Следует обратить внимание на то, что черный список не имеет юридической силы, несмотря на это он смог стать мощным репутационным ударом для около 50 попавших в него крупных компаний.

Речь идет о предприятиях, продолжающих свою деятельность или сотрудничество с Россией.

Отказ от списка "спонсоров войны", если эта информация источников подтвердится, будет свидетельствовать о том, что Киеву приходится смягчать свою позицию по ряду вопросов, поскольку на третьем году полномасштабной войны Украине сложнее сохранять на прежнем уровне поддержку со стороны международных союзников. Поделиться

Какие страны оказывали давление на Украину

По словам одного из инсайдеров, в первую очередь речь идет о Китае и Франции.

Официальный Париж требовал исключения из украинского списка компаний Auchan и Leroy Merlin.

Кроме того, указано, что в прошлом месяце Пекин требовал от Киева изъять из списка 14 китайских компаний, чтобы "устранить негативное влияние".

Что важно понимать, именно Китай остается главным потребителем украинского зерна.

Еще один инсайдер добавил, что Австрия, Китай, Франция и Венгрия оказывали давление на Киев из-за этого списка, добавив, что он может быть удален из интернета в течение нескольких дней.