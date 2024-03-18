Сенатор республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев выдвинул предложение признать Россию страной-спонсором терроризма и заявил о нелегитимности кремлевского диктатора Владимира Путина.

Почему США следует признать РФ страной-спонсором терроризма

Грэм во время встречи с украинскими журналистами в Киеве заявил, что планирует обратиться с просьбой о признании России страной-спонсором терроризма в администрацию президента США Джо Байдена.

Я обращусь к администрации Байдена с просьбой признать Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с законодательством США, — отметил Грэм Поделиться

Он подчеркнул, что сфабрикованные Кремлем 87% поддержки диктатора Владимира Путина настолько невероятны, что верить этому просто нельзя.

Президент Путин нелегитимен. Введение статуса государства-спонсора терроризма по американскому законодательству сделает значимыми вторичные санкции против Китая, Индии и тому подобное, — подчеркнул Грэм. Поделиться

Грэм о помощи Украине со стороны США

Сенатор отметил, что США и дальше будут помогать Украине, однако у американцев есть свои проблемы и потребности.

Мне достаточно сложно говорить об Украине, если я не говорю о границе. Я здесь, чтобы сказать народу Украины: я хочу быть с вами. Но поймите, пожалуйста, что у Америки тоже есть свои проблемы, подчеркнул Грэм. Поделиться

Он отметил, что украинцы должны бороться, ведь они стоят на защите собственной страны.