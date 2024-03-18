Сенатор республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев выдвинул предложение признать Россию страной-спонсором терроризма и заявил о нелегитимности кремлевского диктатора Владимира Путина.
Почему США следует признать РФ страной-спонсором терроризма
Грэм во время встречи с украинскими журналистами в Киеве заявил, что планирует обратиться с просьбой о признании России страной-спонсором терроризма в администрацию президента США Джо Байдена.
Он подчеркнул, что сфабрикованные Кремлем 87% поддержки диктатора Владимира Путина настолько невероятны, что верить этому просто нельзя.
Грэм о помощи Украине со стороны США
Сенатор отметил, что США и дальше будут помогать Украине, однако у американцев есть свои проблемы и потребности.
Он отметил, что украинцы должны бороться, ведь они стоят на защите собственной страны.
Больше по теме
- Категория
-
Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
-
Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
-
Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-