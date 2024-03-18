Сенатор Линдси Грэм предложил признать РФ страной-спонсором терроризма
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Политика
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Сенатор Линдси Грэм предложил признать РФ страной-спонсором терроризма

Линдси Грем
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Источник:  online.ua

Сенатор республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев выдвинул предложение признать Россию страной-спонсором терроризма и заявил о нелегитимности кремлевского диктатора Владимира Путина.

Почему США следует признать РФ страной-спонсором терроризма

Грэм во время встречи с украинскими журналистами в Киеве заявил, что планирует обратиться с просьбой о признании России страной-спонсором терроризма в администрацию президента США Джо Байдена.

Я обращусь к администрации Байдена с просьбой признать Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с законодательством США, — отметил Грэм

Он подчеркнул, что сфабрикованные Кремлем 87% поддержки диктатора Владимира Путина настолько невероятны, что верить этому просто нельзя.

Президент Путин нелегитимен. Введение статуса государства-спонсора терроризма по американскому законодательству сделает значимыми вторичные санкции против Китая, Индии и тому подобное, — подчеркнул Грэм.

Грэм о помощи Украине со стороны США

Сенатор отметил, что США и дальше будут помогать Украине, однако у американцев есть свои проблемы и потребности.

Мне достаточно сложно говорить об Украине, если я не говорю о границе. Я здесь, чтобы сказать народу Украины: я хочу быть с вами. Но поймите, пожалуйста, что у Америки тоже есть свои проблемы, подчеркнул Грэм.

Он отметил, что украинцы должны бороться, ведь они стоят на защите собственной страны.

Когда я выхожу на сушу, я не имею в виду добро. Когда я приеду домой, я расскажу: это не Ирак и Афганистан. Люди здесь хотят сражаться. Вы устояли. У вас почти ничего не было. Вы должны были упасть через четыре недели. Через два года вы все еще боретесь. Мы собираемся помочь вам. Но надо также понимать, что американские налогоплательщики и американский народ тоже нуждаются, — предупредил Грэм.

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