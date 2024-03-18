Сенатор Ліндсі Грем запропонував визнати РФ країною-спонсором тероризму

Сенатор республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва висунув пропозицію визнати Росію країною-спонсором тероризму та заявив про нелегітимність кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Чому США слід визнати РФ країною-спонсором тероризму

Грем під час зустрічі із українськими журналістами в Києві заявив, що планує звернутись із проханням щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму до адміністрації президента США Джо Байдена.

Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США, — зазначив Грем Поширити

Він підкреслив, що сфабриковані Кремлем 87% підтримки диктатора Володимира Путіна є настільки неймовірними, що вірити цьому просто не можна.

Президент Путін є нелегітимним.Запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти Китаю, Індії тощо, — наголосив Грем. Поширити

Грем про допомогу Україні з боку США

Сенатор зазначив, що США і надалі допомагатимуть Україні, однак у американців є свої проблеми і потреби.

Мені досить складно говорити про Україну, якщо я не говорю про кордон. Я тут, щоб сказати народу України: я хочу бути з вами. Але зрозумійте, будь ласка, що в Америки теж є свої проблеми, — підкреслив Грем. Поширити

Він зазначив, що українці повинні вести боротьбу, адже вони стоять на захисті власної країни.