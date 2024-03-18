Сенатор Ліндсі Грем запропонував визнати РФ країною-спонсором тероризму

Сенатор республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва висунув пропозицію визнати Росію країною-спонсором тероризму та заявив про нелегітимність кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Чому США слід визнати РФ країною-спонсором тероризму
Грем під час зустрічі із українськими журналістами в Києві заявив, що планує звернутись із проханням щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму до адміністрації президента США Джо Байдена.
Він підкреслив, що сфабриковані Кремлем 87% підтримки диктатора Володимира Путіна є настільки неймовірними, що вірити цьому просто не можна.
Грем про допомогу Україні з боку США
Сенатор зазначив, що США і надалі допомагатимуть Україні, однак у американців є свої проблеми і потреби.
Він зазначив, що українці повинні вести боротьбу, адже вони стоять на захисті власної країни.
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