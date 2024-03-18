Сенатор Ліндсі Грем запропонував визнати РФ країною-спонсором тероризму
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Політика
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Сенатор Ліндсі Грем запропонував визнати РФ країною-спонсором тероризму

Ліндсі Грем
Джерело:  online.ua

Сенатор республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва висунув пропозицію визнати Росію країною-спонсором тероризму та заявив про нелегітимність кремлівського диктатора Володимира Путіна. 

Чому США слід визнати РФ країною-спонсором тероризму

Грем під час зустрічі із українськими журналістами в Києві заявив, що планує звернутись із проханням щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму до адміністрації президента США Джо Байдена.

Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США, — зазначив Грем

Він підкреслив, що сфабриковані Кремлем 87% підтримки диктатора Володимира Путіна є настільки неймовірними, що вірити цьому просто не можна.

Президент Путін є нелегітимним.Запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти Китаю, Індії тощо, — наголосив Грем.

Грем про допомогу Україні з боку США

Сенатор зазначив, що США і надалі допомагатимуть Україні, однак у американців є свої проблеми і потреби.

Мені досить складно говорити про Україну, якщо я не говорю про кордон. Я тут, щоб сказати народу України: я хочу бути з вами. Але зрозумійте, будь ласка, що в Америки теж є свої проблеми, — підкреслив Грем.

Він зазначив, що українці повинні вести боротьбу, адже вони стоять на захисті власної країни.

Коли я виходжу на сушу, я не маю на увазі добро. Коли я приїду додому, я розповім: це не Ірак та Афганістан. Люди тут хочуть боротися. Ви вистояли. У вас майже нічого не було. Ви повинні були впасти через чотири тижні. Через два роки ви все ще боретесь. Ми збираємося допомогти вам. Але треба також розуміти, що американські платники податків і американський народ теж мають потреби, — попередив Грем.

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