Reuters дізналося про потужний тиск Франції та Китаю на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Reuters дізналося про потужний тиск Франції та Китаю на Україну

НАЗК
Джерело:  Reuters

Згідно з даними Reuters, українська влада вирішила закрити список "міжнародних спонсорів війни" від НАЗК на тлі тиску з боку офіційного Парижа та Пекіна

Чому Україна може відмовитися від списку "міжнародних спонсорів війни"

Журналісти дізналися від своїх інсайдерів, що, цілком ймовірно, уже 22 березня Україна "може позбутися не лише списку, але й пов'язаного з ним веб-сайту".

Варто звернути увагу на те, що чорний список не має юридичної сили, попри це він зміг стати потужним репутаційним ударом для близько 50 великих компаній, які потрапили до нього.

Йдеться про підприємства, які продовжують свою діяльність чи співпрацю з Росією.

Відмова від списку "спонсорів війни", якщо ця інформація джерел підтвердиться, свідчитиме про те, що Києву доводиться пом'якшувати свою позицію щодо низки питань, оскільки на третьому році повномасштабної війни Україні складніше зберігати на колишньому рівні підтримку з боку міжнародних союзників.

Які країни здійснювали тиск на Україну

За словами одного з інсайдерів, насамперед йдеться про Китай та Францію.

Офіційний Париж жадав виключення з українського списку компаній Auchan і Leroy Merlin.

Окрім того, наголошується, що минулого Пекін вимагав від Києва вилучити зі списку 14 китайських компаній, щоб "усунути негативний вплив".

Що важливо розуміти, саме Китай залишається головним споживачем українського зерна.

Ще один інсайдер додав, що Австрія, Китай, Франція та Угорщина чинили тиск на Київ через цей список, додавши, що він може бути видалений з інтернету протягом декількох днів.

В Україні розчаровані тим, що до списку потрапили компанії з країн, які підтримують Київ, — заявило ще одне джерело.

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