Переможцем конкурсу на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції став Віктор Павлущик. Тепер відповідне рішення повинен ухвалити Уряд.

Віктора Павлущика обрали новим головою НАЗК

Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови НАЗК 25 лютого оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

Наразі Віктор Павлущик старший детектив — керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

У НАЗК повідомили, що конкурсна комісія визначила, що Віктор Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків Голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.

Що Павлущик планує робити на посаді голови НАЗК

Transparency International Ukraine пише, що Павлущик має кваліфікацію юриста та економіста-міжнародника.

Своїми першочерговими завданнями на посаді голови НАЗК бачить знайомство з колективом, аналіз виконання рекомендацій аудиту та рекомендацій Єврокомісії, акцент на дебюрократизації та цифровізації Агентства, а також нормотворча діяльність.

Серед пріоритетів НАЗК Павлущик бачить запобігання корупції шляхом комунікації з населенням та навчання людей, зокрема нормам декларування. На його думку, Україна має назавжди забути гасло “щоб в Україні не було корупції та був кум, який міг все порішать”.