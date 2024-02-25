Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика — що відомо

НАЗК
Віктор Павлущик

Переможцем конкурсу на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції став Віктор Павлущик. Тепер відповідне рішення повинен ухвалити Уряд.

Віктора Павлущика обрали новим головою НАЗК

Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови НАЗК 25 лютого оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

Наразі Віктор Павлущик старший детектив — керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

У НАЗК повідомили, що конкурсна комісія визначила, що Віктор Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків Голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.

Що Павлущик планує робити на посаді голови НАЗК

Transparency International Ukraine пише, що Павлущик має кваліфікацію юриста та економіста-міжнародника.

Своїми першочерговими завданнями на посаді голови НАЗК бачить знайомство з колективом, аналіз виконання рекомендацій аудиту та рекомендацій Єврокомісії, акцент на дебюрократизації та цифровізації Агентства, а також нормотворча діяльність.

Серед пріоритетів НАЗК Павлущик бачить запобігання корупції шляхом комунікації з населенням та навчання людей, зокрема нормам декларування. На його думку, Україна має назавжди забути гасло “щоб в Україні не було корупції та був кум, який міг все порішать”.

Павлущик вважає рівноважливими для Агентства такі аспекти, як повні перевірки декларацій, моніторинг конфлікту інтересів та моніторинг способу життя.

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