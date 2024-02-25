Переможцем конкурсу на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції став Віктор Павлущик. Тепер відповідне рішення повинен ухвалити Уряд.
Віктора Павлущика обрали новим головою НАЗК
Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови НАЗК 25 лютого оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.
Наразі Віктор Павлущик старший детектив — керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.
У НАЗК повідомили, що конкурсна комісія визначила, що Віктор Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків Голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.
Що Павлущик планує робити на посаді голови НАЗК
Transparency International Ukraine пише, що Павлущик має кваліфікацію юриста та економіста-міжнародника.
Своїми першочерговими завданнями на посаді голови НАЗК бачить знайомство з колективом, аналіз виконання рекомендацій аудиту та рекомендацій Єврокомісії, акцент на дебюрократизації та цифровізації Агентства, а також нормотворча діяльність.
Серед пріоритетів НАЗК Павлущик бачить запобігання корупції шляхом комунікації з населенням та навчання людей, зокрема нормам декларування. На його думку, Україна має назавжди забути гасло “щоб в Україні не було корупції та був кум, який міг все порішать”.
Павлущик вважає рівноважливими для Агентства такі аспекти, як повні перевірки декларацій, моніторинг конфлікту інтересів та моніторинг способу життя.
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