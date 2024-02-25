Победителем конкурса на должность Председателя Национального агентства по предотвращению коррупции стал Виктор Павлущик. Теперь соответствующее решение должно принять Правительство.

Виктора Павлущика избрали новым председателем НАПК

Конкурсная комиссия по отбору на должность Председателя НАПК 25 февраля объявила победителем конкурса Виктора Павлущика. За его кандидатуру проголосовали все шесть членов комиссии.

Виктор Павлущик старший детектив — руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

В НАПК сообщили, что конкурсная комиссия определила, что Виктор Павлущик имеет лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей Председателя НАПК, а также отвечает критериям компетентности и добродетели.

Что Павлущик планирует делать в должности главы НАПК

Transparency International Ukraine пишет, что Павлущик имеет квалификацию юриста и экономиста-международника.

Своими первоочередными задачами в должности главы НАПК видит знакомство с коллективом, анализ выполнения рекомендаций аудита и рекомендаций Еврокомиссии, акцент на дебюрократизации и цифровизации Агентства, а также нормотворческая деятельность.

Среди приоритетов НАПК Павлущик видит предотвращение коррупции путем коммуникации с населением и обучения людей, в том числе норм декларирования. По его мнению, Украина должна навсегда забыть лозунг "чтобы в Украине не было коррупции и был кум, который мог все порешать".