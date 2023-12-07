НАПК запускает первую открытую базу данных иностранных компонентов оружия

Она уже насчитывает более 2000 компонентов, используемых Россией и Ираном в различных ракетах, БПЛА, системах радиоэлектронной борьбы и многих других видах вооружения и военной техники. Российское оружие сильно зависит от иностранных компонентов. Пора демилитаризировать РФ и остановить поставки компонентов для оружия страны-агрессорки, - сказано в информации агентства. Поделиться

Вид вооружения, производитель, технические характеристики – вся эта информация доступна для каждого компонента. Поэтому каждый, от журналиста-расследователя до иностранного чиновника, сможет собрать достаточную доказательную базу и исследовать цепи поставок, чтобы привлечь соучастников этой войны к ответственности, к этому призывает НАПК.

Тысячи электронных компонентов, которые должны улучшать жизнь и служить развитию, Россия и Иран превращают в оружие для убийств. Раскрытие их пути от производителя в руки убийц – масштабная задача для любого государственного органа. Но это по силам тысячам журналистов, расследователей, таможенников, банкиров, консультантов и многих других, стремящихся к справедливости и миру. Теперь, когда эти данные стали публичными, каждый может внести свой вклад в глобальную мировую безопасность, — заявил глава НАПК Александр Новиков. Поделиться

НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны бельгийскую газовую компанию Fluxys

В Агентстве объяснили, что Fluxys предоставляет мощности для хранения и перевалки российского сжиженного газа "Ямал СПГ" на своем терминале в Зебрюгге.

При этом мажоритарная доля "Ямал СПГ" принадлежит российской газовой компании "Новатек", непосредственно причастной к финансированию военной агрессии и военных преступлений в Украине.

Подробный анализ, проведенный Международным институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) в 2022 году, показал, что Fluxys и ее акционеры получали прибыль, способствуя экспорту российского СПГ на рынки Азии, Южной Америки и Ближнего Востока, особенно в зимние месяцы 2021-2022 годов , что обостряло европейский энергетический кризис и увеличивало прибыль для "Новатек". Компания "Новатек" принадлежит российским олигархам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко. Она является основным поставщиком российского сжиженного природного газа на международные рынки. Михельсон и Тимченко входят в ближайшее окружение Владимира Путина и с помощью его режима захватили доли международных компаний в российских нефтегазовых проектах, говорится в сообщении НАПК. Поделиться

В ведомстве добавили, что "Новатек" является крупнейшим частным производителем природного газа в России. В июле 2014 года компанию внесли в санкционные списки США и Канады. В 2016 году США ввели санкции против нескольких дочерних компаний "Новатека". 2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ 2", целью которого было удвоить экспортные мощности "Новатека".