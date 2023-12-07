База уже насчитывает более 2000 компонентов, используемых Россией и Ираном в различных ракетах, БПЛА, системах радиоэлектронной борьбы.
НАПК запускает первую открытую базу данных иностранных компонентов оружия
Вид вооружения, производитель, технические характеристики – вся эта информация доступна для каждого компонента. Поэтому каждый, от журналиста-расследователя до иностранного чиновника, сможет собрать достаточную доказательную базу и исследовать цепи поставок, чтобы привлечь соучастников этой войны к ответственности, к этому призывает НАПК.
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны бельгийскую газовую компанию Fluxys
В Агентстве объяснили, что Fluxys предоставляет мощности для хранения и перевалки российского сжиженного газа "Ямал СПГ" на своем терминале в Зебрюгге.
При этом мажоритарная доля "Ямал СПГ" принадлежит российской газовой компании "Новатек", непосредственно причастной к финансированию военной агрессии и военных преступлений в Украине.
В ведомстве добавили, что "Новатек" является крупнейшим частным производителем природного газа в России. В июле 2014 года компанию внесли в санкционные списки США и Канады. В 2016 году США ввели санкции против нескольких дочерних компаний "Новатека". 2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ 2", целью которого было удвоить экспортные мощности "Новатека".