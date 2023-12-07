НАЗК запускає першу відкриту базу даних іноземних компонентів зброї

Вона вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються Росією та Іраном у різного роду ракетах, БПЛА, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки. Російська зброя дуже залежить від іноземних компонентів. Настав час демілітаризувати РФ та зупинити постачання компонентів для зброї країни-агресорки, - сказано в інформації агентства. Поширити

Вид озброєння, виробник, технічні характеристики — вся ця інформація наявна щодо кожного компонента. Тому кожен, від журналіста-розслідувача до іноземного посадовця, зможе зібрати достатню доказову базу та дослідити ланцюги постачання, щоб притягнути співучасників цієї війни до відповідальності, до цього і закликає НАЗК.

Тисячі електронних компонентів, які мали б покращувати життя та служити розвитку, Росія та Іран перетворюють на зброю для вбивств. Розкриття їхнього шляху від виробника до рук вбивць – масштабна задача для будь-якого державного органу. Але це під силу тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та багатьох інших, хто прагне справедливості та миру. Тепер, коли ці дані стали публічними, кожен може зробити свій внесок у глобальну світову безпеку, — заявив голова НАЗК Олександр Новіков. Поширити

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни бельгійську газову компанію Fluxys

В Агентстві пояснили, що Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу "Ямал СПГ" на своєму терміналі в Зебрюгге.

При цьому мажоритарна частка "Ямал СПГ" належить російській газовій компанії "Новатек", яка безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні.

Детальний аналіз, проведений Міжнародним інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) у 2022 році, показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського СПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо в зимові місяці 2021-2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для "Новатек". Компанія "Новатек", належить російським олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку. Вона є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки. Міхельсон і Тимченко входять до найближчого оточення Володимира Путіна і за допомогою його режиму захопили частки міжнародних компаній у російських нафтогазових проєктах, - йдеться у повідомленні НАЗК. Поширити

У відомстві додали, що "Новатек" є найбільшим приватним виробником природного газу в росії. У липні 2014 року компанію внесли до санкційних списків США і Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній "Новатека". 2 листопада 2023 року США запровадили санкції проти проекту "Арктик СПГ 2", який мав на меті подвоїти експортні потужності "Новатека".