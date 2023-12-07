База вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються Росією та Іраном у різного роду ракетах, БПЛА, системах радіоелектронної боротьби.
НАЗК запускає першу відкриту базу даних іноземних компонентів зброї
Вид озброєння, виробник, технічні характеристики — вся ця інформація наявна щодо кожного компонента. Тому кожен, від журналіста-розслідувача до іноземного посадовця, зможе зібрати достатню доказову базу та дослідити ланцюги постачання, щоб притягнути співучасників цієї війни до відповідальності, до цього і закликає НАЗК.
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни бельгійську газову компанію Fluxys
В Агентстві пояснили, що Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу "Ямал СПГ" на своєму терміналі в Зебрюгге.
При цьому мажоритарна частка "Ямал СПГ" належить російській газовій компанії "Новатек", яка безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні.
У відомстві додали, що "Новатек" є найбільшим приватним виробником природного газу в росії. У липні 2014 року компанію внесли до санкційних списків США і Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній "Новатека". 2 листопада 2023 року США запровадили санкції проти проекту "Арктик СПГ 2", який мав на меті подвоїти експортні потужності "Новатека".