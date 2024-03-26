Уряд Франції хоче вилучити запаси зброї у виробників для допомоги Україні

Глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню заявив про готовність використати власні повноваження для реквізиції промислових потужностей із метою спонукання виробників прискорити обсяги виробництва для якомога швидшої допомоги Україні.

Франція хоче змусити оборонних виробників прискорити виробництво заради України

Лекорню зазначив, що відповідні питання “лежать на столі”.

Міністр додав, що найбільше навантаження наразі покладено на виробників систем ППО та артилерійських снарядів.

Він підкреслив, що може наказати у примусовому порядку реквізувати запаси зброї, або ухвалити рішення щодо надання промисловими оборонцями пріоритету на виробництво озброєнь за певними домовленностями.

Одним за таких прикладів Лекорню вказав ракети Aster виробництва MBDA.

Міністр підкреслив, що зброя французького виробництва має широкий попит у світі, зокрема, на протизахисні, артилерійські та радіолокаційні системи.

Ми упустили певні контракти з країнами Східної Європи, для яких критерій термінів поставки важливіший за ціну, — пояснив Лекорню. Поширити

Чи може уряд Франції вилучити запаси озброєнь на потреби України

За його словами, згідно із законом, міністр і Генеральний делегат з питань озброєнь мають повноваження вживати відповідні заходи у разі, якщо ситуація буде незадовільною з точки зору темпів виробництва і термінів виконання.

Зазначається, що міністр збройних сил спирається на закон про військове програмування на 2024-2030 роки, який був оприлюднений у серпні.

Згідно із цим законом, в разі "фактичної або передбачуваної загрози діяльності, необхідної для життя нації, захисту населення, цілісності території або стабільності інститутів Республіки, або такої, що виправдовує виконання міжнародних оборонних зобов'язань держави, реквізиція будь-якої особи, фізичної або юридичної, а також усіх товарів і послуг, необхідних для боротьби з нею, може бути вирішена декретом Ради міністрів".

При цьому міністр не виключив, що такі рішення можуть бути прийняті найближчими тижнями.