Глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що його країна замість утилізації передаватиме списану військову техніку та обладнання на потреби України.
Франція передаватиме Україні застарілу військову техніку та озброєння
Як зазначають журналісти видання Var-Matin, Лекорню відповів на критику з приводу поставок озброєнь, вилучених з запасів Збройних сил Франції.
Він підкреслив, що існує певна червона лінія, яку він ніколи не переступить.
Лекорню пояснив, що мова йде про загрозу підриву національної безпеки Франції.
Також Лекорню повідомив, що Франція реінвестує значні кошти в армію, за планом на 2024-2030 роки мають витратити 413 млрд євро.
Далі він сказав, що у Франції є багато техніки, яка все ще працює і яка в майбутньому буде виведена з експлуатації. І цю техніку, за словами міністра, а також обладнання буде краще віддавати Україні, ніж просто викидати.
За яких умов Росія може напасти на НАТО
В інтерв’ю журналістам видання The Times of India, глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що Росія може напасти на НАТО у разі, якщо не отримає гідної відповіді.
За словами Кулеби, стратегічною метою Росії є "не тільки завоювання України, а відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені".
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