Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что его страна вместо утилизации будет передавать списанную военную технику и оборудование на нужды Украины.
Франция будет передавать Украине устаревшую военную технику и вооружение
Как отмечают журналисты издания Var-Matin, Лекорню ответил на критику по поводу поставок вооружений, изъятых из запасов Вооруженных сил Франции.
Он подчеркнул, что существует определенная красная линия, которую он никогда не переступит.
Лекарню объяснил, что речь идет об угрозе подрыва национальной безопасности Франции.
Также Лекорню сообщил, что Франция реинвестирует значительные средства в армию, по плану на 2024-2030 годы должно потратить 413 млрд евро.
Далее он сказал, что во Франции есть много техники, которая все еще работает и которая в будущем будет выведена из строя. И эту технику, по словам министра, а также оборудование будет лучше отдавать Украине, чем просто выбрасывать.
При каких условиях Россия может напасть на НАТО
В интервью журналистам издания The Times of India глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил , что Россия может напасть на НАТО в случае, если не получит достойного ответа.
По словам Кулебы, стратегическая цель России — "не только завоевание Украины, а восстановление славы Советского Союза на международной арене".
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