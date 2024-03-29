Франция будет передавать Украине списанную военную технику
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Политика
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Франция будет передавать Украине списанную военную технику

Себастьян Лекорню
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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что его страна вместо утилизации будет передавать списанную военную технику и оборудование на нужды Украины.

Франция будет передавать Украине устаревшую военную технику и вооружение

Как отмечают журналисты издания Var-Matin, Лекорню ответил на критику по поводу поставок вооружений, изъятых из запасов Вооруженных сил Франции.

От тех, кто думает, что мы даем слишком многое, и от тех, кто думает, что мы даем недостаточно. Мы ясно видим, что говорим несколько поверхностно, а иногда и политизировано, поскольку началась европейская избирательная кампания, — отметил Лекорню.

Он подчеркнул, что существует определенная красная линия, которую он никогда не переступит.

Лекарню объяснил, что речь идет об угрозе подрыва национальной безопасности Франции.

Что касается оружия, которое нам удалось забрать из наших армий, например, орудий "Цезарь", они, конечно, нарушили график тренировок наших артиллеристов, в частности в Канжуэрсе, но кроме этого это никогда не подрывало нашу системную артиллерию, — отметил министр.

Также Лекорню сообщил, что Франция реинвестирует значительные средства в армию, по плану на 2024-2030 годы должно потратить 413 млрд евро.

Далее он сказал, что во Франции есть много техники, которая все еще работает и которая в будущем будет выведена из строя. И эту технику, по словам министра, а также оборудование будет лучше отдавать Украине, чем просто выбрасывать.

При каких условиях Россия может напасть на НАТО

В интервью журналистам издания The Times of India глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил , что Россия может напасть на НАТО в случае, если не получит достойного ответа.

Я не знаю когда, но Россия может напасть на НАТО при одном условии. Если она приходит к выводу, что ответ НАТО не будет адекватным. Россия сможет использовать разногласия внутри альянса, чтобы не получить немедленного и сокрушительного ответа от НАТО, — подчеркнул Кулеба.

По словам Кулебы, стратегическая цель России — "не только завоевание Украины, а восстановление славы Советского Союза на международной арене".

Следовательно, будущее российского империалистического проекта зависит от Украины. Когда Россия проиграет эту войну, ей придется принять новую политическую модель, не предполагающую империалистическую экспансию. Если Россия не терпит поражение в Украине, то Путин вдохновится своим успехом и двинется в страны НАТО, — отметил глава МИД.

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