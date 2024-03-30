В парламенте Франции считается реалистичным вариант отправки военных на территорию Украины.
Что во Франции говорят о вероятности отправки военных в Украину
По словам главы Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве, вариант отправки военных в Украину все еще остается реалистичным.
Почему Запад не должен бояться эскалации в Украине
Как отмечают аналитики из Института изучения войны (ISW), последние масштабные обстрелы украинских теплоэлектростанций и дамб гидроэлектростанций являются существенной эскалацией атак РФ против Украины.
Эксперты подчеркнули, что США и западные партнеры не должны бояться ответа со стороны России из-за оказания Украине мощной помощи.
Отмечается, что ряд последних масштабных обстрелов инфраструктуры Украины, начиная с 22 марта, свидетельствуют о расширении Россией перечня объектов для атак — к теплоэлектростанциям добавились гидроэлектростанции.
В Институте напомнили, что США и европейские страны по-прежнему не желают предоставлять стране материально-технические средства из-за опасений эскалации или возмездия со стороны России.
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