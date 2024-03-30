Во Франции заявили о вероятности отправки военных в Украину
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Политика
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Во Франции заявили о вероятности отправки военных в Украину

Армия Франции
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Источник:  online.ua

В парламенте Франции считается реалистичным вариант отправки военных на территорию Украины.

Что во Франции говорят о вероятности отправки военных в Украину

По словам главы Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве, вариант отправки военных в Украину все еще остается реалистичным.

В своем заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не исключительно, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно ясна, — объяснила Яэль Брон-Пиве.

Почему Запад не должен бояться эскалации в Украине

Как отмечают аналитики из Института изучения войны (ISW), последние масштабные обстрелы украинских теплоэлектростанций и дамб гидроэлектростанций являются существенной эскалацией атак РФ против Украины.

Эксперты подчеркнули, что США и западные партнеры не должны бояться ответа со стороны России из-за оказания Украине мощной помощи.

Отмечается, что ряд последних масштабных обстрелов инфраструктуры Украины, начиная с 22 марта, свидетельствуют о расширении Россией перечня объектов для атак — к теплоэлектростанциям добавились гидроэлектростанции.

В Институте напомнили, что США и европейские страны по-прежнему не желают предоставлять стране материально-технические средства из-за опасений эскалации или возмездия со стороны России.

Однако именно эти оперативно и стратегически важные вооружения могут помочь стране оградиться от вражеских атак и помочь проведению наступательных операций. Зато такие решения государств Запада ограничить обороноспособность Украины для сдерживания эскалации не смогли предотвратить эскалацию войны со стороны России. К тому же Украина ведет стратегическую оборону, а не наступательные действия, которые могли бы серьезно угрожать российским позициям на оккупированных территориях или на территории РФ, — отмечают аналитики.

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