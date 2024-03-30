Однако именно эти оперативно и стратегически важные вооружения могут помочь стране оградиться от вражеских атак и помочь проведению наступательных операций. Зато такие решения государств Запада ограничить обороноспособность Украины для сдерживания эскалации не смогли предотвратить эскалацию войны со стороны России. К тому же Украина ведет стратегическую оборону, а не наступательные действия, которые могли бы серьезно угрожать российским позициям на оккупированных территориях или на территории РФ, — отмечают аналитики.