Франція передасть Україні сотні машин старої бронетехніки та ракети Aster
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Світ
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Франція передасть Україні сотні машин старої бронетехніки та ракети Aster

VAB
Джерело:  Le Parisien

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж надасть Україні ракети та сотні одиниць бронетехніки, які будуть поставлені у 2024 році і на початку 2025.

Франція прискорює поставки українським військовим

За словами Лекорню, Франція поставить Україні «сотні» старих, але «досі справних» одиниць бронетехніки та ракети Aster у рамках нового пакету допомоги.

Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібна, наприклад, наша фронтова броньована техніка: це абсолютно ключове значення для мобільності військ.

 Себастьян Лекорню

 Себастьян Лекорню

Міністр збройних сил Франції

Це старе обладнання, яке все ще працює, зможе принести пряму користь Україні у значних кількостях. Ми можемо говорити про сотні з них на 2024 рік і на початок 2025 року, — додав він.

Відомі бронетранспортери VAB, яким понад 40 років, у французькій армії замінюють бронеавтомобілі нового покоління Griffon.

Відповідаючи на настійні запити Києва щодо посилення своїх можливостей протиповітряної оборони, Париж також «розблокує нову партію ракет Aster 30» для системи SAMP/T MAMBA, яка еквівалентна до американського Patriot.

Ми також розробляємо боєприпаси з дистанційним керуванням у дуже стислі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа, — додав міністр.

Поповнення запасів Франції та підтримка України

Раніше Лекорню зазначав, що не виключає вимагати від виробників віддавати перевагу військовим потребам над цивільними, щоб прискорити виробництво.

Париж наказує французькій оборонній промисловості виробляти все швидше, щоб забезпечити потреби своєї армії та довгострокову підтримку України.

Міністр стверджував, що крім України ракети потрібні також Франції для боротьби в Червоному морі з нападами єменських повстанців-хуситів.

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