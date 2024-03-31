Франція передасть Україні сотні машин старої бронетехніки та ракети Aster

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж надасть Україні ракети та сотні одиниць бронетехніки, які будуть поставлені у 2024 році і на початку 2025.
Франція прискорює поставки українським військовим
За словами Лекорню, Франція поставить Україні «сотні» старих, але «досі справних» одиниць бронетехніки та ракети Aster у рамках нового пакету допомоги.
Відомі бронетранспортери VAB, яким понад 40 років, у французькій армії замінюють бронеавтомобілі нового покоління Griffon.
Відповідаючи на настійні запити Києва щодо посилення своїх можливостей протиповітряної оборони, Париж також «розблокує нову партію ракет Aster 30» для системи SAMP/T MAMBA, яка еквівалентна до американського Patriot.
Поповнення запасів Франції та підтримка України
Раніше Лекорню зазначав, що не виключає вимагати від виробників віддавати перевагу військовим потребам над цивільними, щоб прискорити виробництво.
Париж наказує французькій оборонній промисловості виробляти все швидше, щоб забезпечити потреби своєї армії та довгострокову підтримку України.
Міністр стверджував, що крім України ракети потрібні також Франції для боротьби в Червоному морі з нападами єменських повстанців-хуситів.
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