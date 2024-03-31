Франция передаст Украине сотни машин старой бронетехники и ракеты Aster
Категория
Мир
Дата публикации

Франция передаст Украине сотни машин старой бронетехники и ракеты Aster

VAB
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Источник:  Le Parisien

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж предоставит Украине ракеты и сотни единиц бронетехники, которые будут поставлены в 2024 году и в начале 2025 года.

Франция ускоряет поставки украинским военным

По словам Лекорня, Франция поставит Украине «сотни» старых, но «до сих пор исправных» единиц бронетехники и ракеты Aster в рамках нового пакета помощи.

Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужна, например наша фронтовая бронированная техника: это абсолютно ключевое значение для мобильности войск.

Себастьян Лекарня

Себастьян Лекарня

Министр вооруженных сил Франции

Это старое оборудование, которое все еще работает, сможет принести прямую пользу Украине в больших количествах. Мы можем говорить о сотнях из них на 2024 год и начале 2025 года, — добавил он.

Известные бронетранспортеры VAB, которым более 40 лет, во французской армии заменяют бронеавтомобили нового поколения Griffon.

Отвечая на настоятельные запросы Киева об усилении своих возможностей противовоздушной обороны, Париж также разблокирует новую партию ракет Aster 30 для системы SAMP/T MAMBA, эквивалентную американскому Patriot.

Мы также разрабатываем боеприпасы с дистанционным управлением в очень сжатые сроки, чтобы доставить их украинцам этим летом, — добавил министр.

Пополнение запасов Франции и поддержка Украины

Ранее Лекорню отмечал, что не исключает требовать от производителей отдавать предпочтение военным потребностям гражданских, чтобы ускорить производство.

Париж предписывает французской оборонной промышленности производить быстрее, чтобы обеспечить потребности своей армии и долгосрочную поддержку Украины.

Министр утверждал, что кроме Украины ракеты нужны также Франции для борьбы в Красном море с нападениями йеменских повстанцев-хуситов.

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