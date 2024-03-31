Глава Минобороны Франции заявил о передаче Украине зенитных ракет Aster 30 в комплексы ПВО SAMP/T и сотни единиц бронетехники.
Что известно о новой военной помощи Франции Украины
Отмечается, что по бронетехнике Украина должна получить преимущественно БТР VAB.
При этом ракеты Aster 30 являются практически единственным аналогом боеприпасов для ПВО SAMP/T.
Их также часто называют европейским аналогом американским "Patriot".
Это вооружение может поражать аэродинамические цели на расстоянии 120 км или баллистические — до 60 км.
Пока французский ВПК работает над тем, чтобы сократить цикл производства с 40 до 18 месяцев.
Кроме того, Франция и Италия планируют вместе изготовить 700 зенитных ракет семейства Aster в течение следующих нескольких лет.
Снабжение этих ракет поможет защитить украинскую инфраструктуру.
Вероятно, что Украина сможет также снова получить "колесные танки" AMX-10. Париж постепенно снимает их с вооружения, поэтому там они не так нужны.
Как украинским военным могут помочь БТР VAB
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, французские БТР VAB считаются устаревшими, поскольку начали выпускаться в 1976 году, однако они смогут составить конкуренцию советским БРДМ-2 на вооружении оккупационной армии РФ.
Аналитик отмечает, что по скорости, мощности двигателя, качеству преодоления водных помех, запасу хода и другим характеристикам VAB превосходят БРДМ-2.
Однако Коваленко подчеркнул, что французские БТР нуждаются в дополнительной защите, в частности, против кумулятивных решеток и другой оснастки.
Эксперт отметил, что в общей сложности Франция имеет около 2,5 тыс таких бронемашин.
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