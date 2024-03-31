Глава Міноборони Франції заявив про передачу Україні зенітних ракет Aster 30 до комплексів ППО SAMP/T та сотень одиниць бронетехніки.

Що відомо про нову військову допомогу Франції Україні

Зазначається, що з бронетехніки Україна має отримати переважно БТР VAB.

При цьому ракети Aster 30 є фактично єдиним аналогом боєприпасів для ППО SAMP/T.

Їх також часто називають європейським аналогом американським “Patriot".

Це озброєння може вражати аеродинамічні цілі на відстані 120 км або балістичні — до 60 км.

Наразі французький ВПК працює над тим, щоб скоротити цикл виробництва із 40 до 18 місяців.

Крім того, Франція та Італія планують разом виготовити 700 зенітних ракет сімейства Aster протягом наступних кількох років.

Постачання цих ракет допоможе захистити українську інфраструктуру.

Ймовірно, що Україна зможе також знову отримати "колісні танки" AMX-10. Париж поступово знімає їх з озброєння, а тому там вони не так потрібні.

Як українським військовим можуть допомогти БТР VAB

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, французькі БТР VAB вважаються застарілими, адже почали випускатись в 1976 році, однак вони зможуть скласти конкуренцію радянським БРДМ-2 на озброєнні окупаційної армії РФ.

VAB поступається БРДМ-2 тільки у вогневому потенціалі, а саме 12,7-мм M2 HB Browning проти 14,5-мм КПВТ. Ось тільки у Browning точність і ефективність набагато вищі, — пояснює Коваленко. Поширити

Аналітик зазначає, що за швидкістю, потужністю двигуна, якістю подолання водних перешкод, запасом ходу та іншими характеристиками VAB перевершують БРДМ-2.

Однак Коваленко підкреслив, що французькі БТР потребують додаткового захисту, зокрема, протикумулятивних решіток та іншого оснащення.